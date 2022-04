Viterbo, morto Bruno Schiano. Corchiano in lutto. Il messaggio del Comune

25 aprile 2022 a

a

a

Il Comune di Corchiano, a nome della comunità, ha inviato il suo ultimo saluto a Bruno Schiano, scomparso prematuramente. “Te ne sei andato in punta di piedi - dichiara l’amministrazione - con la discrezione e la riservatezza che sempre ti hanno contraddistinto.Vogliamo ricordarti per il tuo sorriso dolce, per la tua empatia e la tua gentilezza, che non hai mai fatto mancare a cittadini e colleghi, negli anni in cui hai svolto servizio presso il nostro Comune. Vogliamo ricordarti come professionista serio e capace, eclettico e competente, fotografo, musicista, attore, regista e scrittore, sempre alla ricerca del bello e del bene”. Da qualche tempo, per lavoro, Bruno Schiano si era trasferito a Roma, dove nei giorni scorsi si sono svolti i funerali.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.