Viterbo, ristorante hawaiano apre in città e ricerca personale

Massimiliano Conti 26 aprile 2022 a

a

a

La pokemania contagia anche Viterbo. Nulla a che vedere con i mostriciattoli giapponesi protagonisti dei celebri videogiochi. Stiamo parlando invece del poke, il cibo esotico che è diventato la moda gastronomica del momento nel mondo e anche in Italia, soprattutto tra i giovani. E’ prevista per il mese di maggio, infatti, l’apertura di un ristorante poke con il marchio in franchising Kepo in via Galvani 38, nella zona del tribunale, in località Riello.

Aperto il ristorante dello chef Salvo Cravero



Una specie di McDonald’s in salsa hawayana, con il tonno crudo e i frutti di mare al posto degli hamburger e delle patatine. Il nuovo store sta cercando personale giovane, dai 18 ai 29 anni, “con tanta voglia di mettersi in gioco” e disponibile a lavorare su turni distribuiti dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo: i ragazzi selezionati prepareranno ìl riso e le salse, taglieranno le verdure, assembleranno le poke bowl, gestiranno le consegne, le casse, la ricezione delle merci e gli inventari e si occuperanno infine della pulizia dei locali. Per i non esperti del cibo di tendenza, il poke (si pronuncia poh-kay) è un piatto realizzato con cubetti di pesce crudo, macerati e conditi con salse e ingredienti vari. La moda, manco a dirlo, è esplosa negli Stati Uniti, nella West Coast, per la precisione, e ha in poco tempo spodestato il sushi in cima alla classifica dei cibi etnici o esotici più popolari. In Italia, e in particolare nelle grandi città come Milano, Roma e Bologna, i ristoranti che servono poke negli ultimi tempi stanno letteralmente dilagando. Si tratta di piatto tipico molto versatile e adattabile ai diversi contesti geografici e culturali. Nelle isole del Pacifico il poke vanta una tradizione addirittura secolare, inventata - pare - dai pescatori che invece di buttare il pesce invenduto lo mangiavano dopo averlo tritato, condito con sale marino ed essiccato al sole per alcuni giorni. Per dare consistenza e sapore al trito venivano aggiunte l’alga limo e la noce kukui, tostata e schiacciata.

Tavoli all'aperto. Ristoratori in ansia per il ritorno della Tosap

La versione moderna del poke - che si è diffusa invece negli anni Settanta alle Hawaii e poi successivamente anche in America - è però diversa: è stata “contaminata” da influenze giapponesi, cinesi, coreane e filippine, il tutto nel segno di un sincretismo gastronomico. Proprio in quest’ottica glocal, la pubblicità dello store viterbese che aprirà i battenti a maggio promette poke di ispirazione sia hawaiana che viterbese, “realizzati seguendo le due filosofie principali che ispirano il brand: Healthy e Gourmet”.

Truffa del formaggio ai danni di una ristoratrice. Due a processo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.