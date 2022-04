Viterbo, terme. Masse di San Sisto abbandonate. Balletti promette: “Non è finita”

Massimiliano Conti 26 aprile 2022 a

Sulla pagina Facebook del gruppo ufficiale, molti dei 1912 membri non si danno pace. C’è chi posta foto nostalgiche e chi, in vista delle prossime elezioni comunali, invita gli ex frequentatori“ad andare a parlare con le forze politiche per provare a strappare una promessa di riapertura”. Strada difficilmente praticabile perché la vicenda delle Masse di San Sisto è tutta una questione privata. In realtà, però la speranza di una riapertura di quelle che, fino a dicembre 2019, erano le più affollate terme libere di Viterbo (oltre 10 mila iscritti), non l’hanno abbandonata nemmeno i proprietari del sito, i Balletti, che confidano nel ribaltamento da parte del tribunale della sentenza emessa il 21 marzo 2019 dal giudice Bonato, su istanza della società Freetime. Quest’ultima avrebbe dovuto realizzare nella vicina località Paliano un mega centro termale attingendo, in forza di una concessione regionale, allo stesso bacino che alimentava le Masse.

Una vicenda ingarbugliata e una guerra ultradecennale tra due famiglie di imprenditori viterbesi, i Balletti, titolari della società Antiche Terme Romane, e i Belli, proprietari della Freetime. combattuta a colpi di carte bollate e mobilitazioni popolari. “Una vicenda non ancora conclusa – sottolinea Pier Luca Balletti -. Non vogliamo alimentare false speranze, ma ci auguriamo che una nuova sentenza presto o tardi ripari agli errori madornali commessi dal giudice con l’ordinanza di chiusura emessa in ragione di una non meglio definita urgenza. Sembrava dovesse cascare il mondo se le Masse fossero rimaste aperte”. La tesi dei Balletti è che, con il venir meno del centro termale a Paliano (la Freetime ha ritirato il progetto a causa del vincolo imposto dalla Soprintendenza), sarebbero venute meno anche le ragioni della concessione mineraria (15 litri al secondo) rilasciata dalla Regione ai Belli.

Sia iche gli iscritti all’associazione Masse di San Sisto hanno sempre sostenuto come l’acqua fosse sufficiente per tutti e che un accordo si sarebbe potuto trovare per salvare uno dei siti termali più amati di Viterbo, più ancora dello stesso Bullicame. Un sito molto frequentato nei fine settimana, in virtù della sua posizione (la Cassia sud all’uscita della superstrada), da moltissimi professionisti provenienti dalla Capitale. Comunque finisca la vicenda giudiziaria, lenon torneranno più quello che erano: lo scorso mese di agosto, in esecuzione di un’ordinanza del Comune di Viterbo risalente al lontano 2006, sono stati demoliti tutti i manufatti (spogliatoi, bagni, bar e quant’altro) che erano stati realizzati abusivamente dai gestori nel corso degli anni. Oggi restano solo le vasche vuote e qualche panchina sepolta dalle erbacce: sic transit gloria Massae.

