Viterbo Covid, morti due anziani. I nuovi casi sono 41 e i guariti 268

25 aprile 2022 a

a

a

Due decessi e 41 casi accertati di positività al Covid-19 sono stati comunicati, entro le ore 11 di lunedì 25 aprile, al Team operativo Coronavirus della Asl di Viterbo. A perdere la vita presso il proprio domicilio, 1 cittadino di 83 anni residente nel comune di Onano, e un cittadino di 90 anni, residente nel comune di Faleria che era ricoverato presso l’ospedale di Belcolle Gli ultimi referti di positività sono collegati a tamponi eseguiti su cittadini residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 5 a Soriano nel Cimino, 5 a Viterbo, 4 a Bassano Romano, 3 a Tarquinia, 2 a Calcata, 2 a Canepina, 2 a Gallese, 2 a Piansano, 2 a Tuscania, 2 a Vetralla, 1 ad Acquapendente, 1 ad Arlena di Castro, 1 a Blera, 1 a Capodimonte, 1 a Caprarola, 1 a Corchiano, 1 a Fabrica di Roma, 1 a Faleria, 1 a Gradoli, 1 a Vasanello, 1 a Vejano, 1 a Villa San Giovanni in Tuscia. Dei casi odierni, tutti stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. In totale, alle ore 11 di questa mattina, i casi di positività al COVID-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 68381.

Coronavirus, il bollettino: 298 nuovi casi e 233 guariti

Sono guariti 268 pazienti residenti nei seguenti comuni: 46 a Viterbo, 14 a Soriano nel Cimino, 13 a Vetralla, 12 a Orte, 10 a Bagnoregio, 10 a Tuscania, 8 a Bolsena, 8 a Caprarola, 8 a Civita Castellana, 8 a Nepi, 8 a Ronciglione, 8 a Sutri, 7 a Tarquinia, 6 ad Arlena di Castro, 6 a Canepina, 6 a Capranica, 6 a Monterosi, 5 ad Acquapendente, 5 a Fabrica di Roma, 5 a Montalto di Castro, 5 a Montefiascone, 5 a Valentano, 5 a Vitorchiano, 4 a Castiglione in Teverina, 4 a Grotte di Castro, 4 a Marta, 4 a Vignanello, 3 a Carbognano, 3 a Lubriano, 3 a Vallerano, 2 a Barbarano Romano, 2 a Bomarzo, 2 a Calcata, 2 a Cellere, 2 a Farnese, 2 a Graffignano, 2 a Proceno, 2 a Vasanello, 2 a Villa San Giovanni in Tuscia, 1 a Bassano in Teverina, 1 a Blera, 1 a Civitella d’Agliano, 1 a Corchiano, 1 a Gallese, 1 a Gradoli, 1 a Latera, 1 a Monte Romano, 1 a Onano, 1 a Piansano, 1 a San Lorenzo Nuovo.

Disoccupazione record nella Bassa Tuscia

Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus, 42 sono attualmente ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 38 presso Medicina Covid, 3770 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 63913 il numero delle persone negativizzate, 618 sono le persone decedute. Dall’inizio dell’emergenza Covid, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 395908 tamponi, 793 nelle ultime 24 ore. Ad oggi i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 70433.

Turismo, segnali di ripresa. Confesercenti: “Ma servono ancora aiuti”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.