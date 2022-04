Viterbo, asili nido. Al via progetto per favorire l'inclusione

Beatrice Masci 25 aprile 2022 a

a

a

Educazione connessa con il territorio e inclusione: sono due dei capisaldi sui quali poggia il progetto educativo degli asili nido comunali Gea. Di questo si è parlato nello spazio Lazio Innova di Valle Faul, nel corso di un incontro per illustrare il progetto educativo della cooperativa Gea per la prima infanzia. Si parla dunque di bambini fino a 3 anni. All’incontro è intervenuta anche l’assessora regionale alle Politiche sociali Alessandra Troncarelli. Uno dei punti centrali del progetto educativo riguarda l’educazione connessa con il territorio. Non è una novità per le scuole elementari, medie e superiori, ormai da anni alle prese con visite alle fattorie didattiche o allestimenti di orti nell’ambito scolastico.

Allarme Covid, asilo comunale chiuso fino a lunedì

Lo sarà invece per i nidi comunali Gea, visto che in classe arriveranno esperti con il compito di aiutare le educatrici e parlare di agricoltura didattica e soprattutto a far “sporcare le mani” dei piccoli per conoscere da vicino piante e fiori. L’altra punto del programma, forse ancora più importante, riguarda l’inclusione. Spesso un modo di dire, scritto con belle parole nelle offerte formative di ogni scuola o istituto, ma poi realizzato solo in minima parte a causa della carenza di fondi e tempo. In questo caso, invece, e non solo sulla carta, il concetto di inclusione è pensato, ideato, pianificato e poi anche realizzato. Non a caso il nido comunale Gea A Colori (che opera a Viterbo) accudisce anche bimbi con disabilità, più o meno gravi. Nella struttura opera, ad esempio, anche l’insegnante dei segni. Non è una semplice insegnante per il sostegno dei bimbi che ne hanno necessità, visto che tutti i piccoli assistono alla sua lezione. In questo modo apprendono concetti e linguaggi diversi e soprattutto, grazie al linguaggio dei segni, diventano autonomi nel dialogare con i loro compagni con ridotte capacità uditive. E ancora, nei nidi comunali Gea si fa ricorso, per i bimbi disabili, alla comunicazione aumentativa, che consente di interagire non solo con le parole ma con tutti i sensi. Insomma, molte le novità presentate nel corso dell’incontro a Lazio Innova. La cooperativa sociale Gea gestisce nove asili nido nel Lazio, di cui sei nella Tuscia: Faleria, Vignanello, Viterbo, Sutri, Acquapendente e Capranica.

Avanzo di bilancio, oltre un milione destinato alla gestione dei rifiuti

All’incontro hanno preso parte i professionisti del mondo educativo e sanitario legato all’infanzia che collaborano con Gea. “Da tempo aspettavamo il momento giusto per organizzare un evento come questo, che raccontasse la mission del nostro servizio nido insieme ai professionisti del mondo della prima infanzia che collaborano con Gea nella realizzazione di un progetto educativo inclusivo ed innovativo. La Regione Lazio si è dimostrata sensibile a temi che subito abbiamo sentito nostri” ha affermato la presidente della Cooperativa Sociale Gea Alessandra Senzacqua.

Accreditamento dell'asilo nido. Minoranza: “Poca chiarezza”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.