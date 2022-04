Viterbo, rincari. Famiglie in crisi a causa dei rincari Caritas: “Vera emergenza sociale”

Alessio De Parri 25 aprile 2022 a

a

a

Il caro vita mette sempre più a dura prova migliaia di famiglie viterbesi. La crisi dovuta all’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari da una parte e delle bollette dall’altra ha fatto sì che negli ultimi mesi tra le 4mila e le 5mila famiglie nella Tuscia si siano rivolte alla Caritas e alle parrocchie della Diocesi di Viterbo per ricevere un pacco alimentare o contributi per il pagamento delle utenze ma anche per l’acquisto dei medicinali. Il numero è stimato in base ai dati forniti dal direttore della Caritas diocesana di Viterbo, Luca Zoncheddu, che parla “di una media di 40-50 famiglie assistite in ciascuna delle cento parrocchie viterbesi, senza contare poi le 750 persone che si rivolgono al nostro centro d’ascolto, al banco alimentare e alle altre 35 strutture che si occupano della distribuzione di viveri e di altri beni di prima necessità”.

Terme, la guerra frena la ripartenza. Gli operatori sperano nelle festività pasquali

I fondi per l’assistenza, circa 600 mila euro, sono stati stanziati dalla Cei durante il periodo della pandemia e distribuite alle varie parrocchie della diocesi. E’ una povertà diffusa, che colpisce anche i ceti medi, complice i due anni di pandemia che hanno provocato la chiusura di centinaia di attività, con la conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro. “Ogni giorno forniamo una cinquantina di pasti a pranzo nella mensa della Caritas di largo Don Alceste Grandori - sottolinea Zoncheddu - ai quali vanno aggiunti quelli serali per gli utenti del dormitorio di via della Bontà, attualmente dodici persone. Una struttura, quest’ultima, che abbiamo sistemato allestendo piccole camere, ciascuna con la propria scrivania, il proprio armadietto, proprio per garantire la privacy e la dignità ai nostri ospiti. Per quanto riguarda la mensa, invece, le richieste di accesso crescono sempre di più, tant’è che stiamo valutando la possibilità di fornire i pasti a chi ne ha bisogno anche a cena”.

Com’è cambiata la situazione negli ultimi mesi?

“Dallo scoppio della pandemia ad oggi stiamo fronteggiato una grandissima emergenza, che si era acuita ancor prima che il governo attuasse i decreti di sostegno. Chi ha perso improvvisamente il lavoro, magari a 55-60 anni e quindi è difficilmente ricollocabile, si è trovato dal giorno alla notte senza avere più la possibilità di pagare il mutuo per la casa o il finanziamento per l’auto. Le famiglie che prima erano dall’altra parte della barricata si sono trovate ad un tratto senza avere più nulla”.

Quali altri aspetti destano maggiore preoccupazione?

“L’emergenza educativa, le crescenti difficoltà delle famiglie nell’accudire minori e adolescenti, che hanno vista ridotta la vita sociale e che per questo si ritrovano a volte vittima di episodi di bullismo”.

Dolci, rincari del 20% per aumento costi delle materie prime



Qual è il ruolo della Caritas nell’assistenza?

“Il nostro obiettivo, ancora prima di aiutare le persone, è quello di ascoltarle, creare una vicinanza con tutti coloro che hanno bisogno di essere riconosciuti e visti. Il nostro ruolo è decisamente cambiato nel tempo, e oggi richiede una configurazione più complessa, con competenze, capacità, la presenza di gruppi di lavoro che lavorino in sinergia tra loro”.

L’emergenza attuale è anche quella dei profughi ucraini.

“Sì, la Caritas dà ospitalità a 17 ucraini, quasi esclusivamente mamme bambini. Esiste però un mondo sommerso dell’accoglienza, costituito da parenti dei profughi o dai loro amici, che ogni giorno ci richiedono aiuti, generi alimentari e vestiario per le famiglie che ospitano nelle loro case”.

Turismo, segnali di ripresa. Confesercenti: “Ma servono ancora aiuti”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.