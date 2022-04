Viterbo, elezioni comunali. Laura Allegrini punta sui giovani in arrivo altre liste a sostegno

Mattia Ugolini 24 aprile 2022 a

Laura Allegrini si presenta agli elettori: “Proietteremo Viterbo nel futuro, puntiamo tutto sui giovani e a breve ci saranno altre aggregazioni”. All’inaugurazione del comitato elettorale sito in via della Palazzina, la candidata a sindaco di Fratelli d’Italia ha parlato per la prima volta, dando ufficialmente il via alla sua campagna elettorale.

Insieme a Mauro Rotelli, Luigi Buzzi, Paolo Baldassarre, Marco Bracaglia e Francesco Gentili, Laura Allegrini ha esposto le sue idee volte al rilancio della città.

Lo slogan della sua corsa verso palazzo dei priori sarà “Le radici nel futuro”. Parola, l’ultima della frase, particolarmente cara all’ex assessore ai lavori pubblici: “La bellezza della nostra città deve essere attualizzata, modernizzata, pubblicizzata e costruita nel lungo periodo. Un sindaco deve pensare all’avvenire, deve avere una visione avveniristica”.

La meloniana elogia i giovani, ma esprime anche qualche piccola critica: “Ho visto alcuni ragazzi con la velocità del bradipo ed il coraggio del coniglio. Non bisogna essere giovani d’età ma nel pensare e nel fare, soltanto così ci proietteremo al meglio nei prossimi anni”.

Poi un assaggio di quelli che saranno i punti cardine del suo programma elettorale: “Riempire i vuoti della città è fondamentale, così come implementare i servizi nelle aree popolose come Santa Barbara. Ci sono spazi liberi che devono essere colmati, in questo senso l’idea di Bankitalia è ottima. L’esempio deve essere quello della rigenerazione urbana condotta a Torino”.

Ma, per attuare un piano del genere, secondo Allegrini è necessaria una determinata preparazione: “Il sistema dei flussi sociali e migratori è cruciale, in più ora bisogna sapere come investire i soldi del Pnrr. Con la giunta precedente, sui progetti, ci sono stati molti attriti”.

Infine, Laura Allegrini lancia un messaggio a tutto il centrodestra: “A breve - ha detto - ci saranno delle novità, ci saranno altre aggregazioni alla nostra piccola coalizione. L’apertura su temi concreti è possibile”.

Frase sottoscritta anche da Rotelli, che ha aggiunto: “Ci sono altre forze politiche affini a noi, in particolare una, che si è presa del tempo per decidere e tra qualche giorno annuncerà cosa intende fare”.

Si è rivisto, ieri, anche Marco Bracaglia, rappresentante della lista civica SiAmo Viterbo: “Il sindaco per la prima volta sarà una donna, è quasi certo. - ha detto - Io voglio dire ai viterbesi che la donna giusta, con gli attributi, ce l’abbiamo noi”.

Fratelli d’Italia, dunque, si è ufficialmente lanciato nella campagna elettorale. E, forse, anche qualche altro partito di centrodestra potrebbe aggiungersi: occhi puntati sulla Lega e su Fondazione.

