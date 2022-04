Viterbo, fiera delle macchine agricole a Civitavecchia. Il sindaco di Tarquinia: "E' nostra guai a chi la tocca"

Anna Maria Vinci 24 aprile 2022 a

Mostra mercato macchine agricole a Civitavecchia, il sindaco Giulivi dichiara guerra: “La manifestazione è di Tarquinia e nessuno può portarcela via”.

Una conferenza stampa infuocata quella di ieri, sabato 23 aprile, in Comune, dove Giulivi ha annunciato di essere pronto anche ad adire a vie legali: “Ho chiesto al sindaco e alla giunta di Civitavecchia di revocare la delibera che approva la nostra fiera nella loro città – dichiara Giulivi -. Se questo non avverrà, martedì depositerò con i nostri avvocati, tutta la documentazione e una denuncia alla Procura di Civitavecchia, per la verifica delle autorizzazioni preposte, e per il danno economico e d’ immagine che questa scelta scellerata sta causando a Tarquinia e ai tarquiniesi”.

Giulivi nell’ambito della Conferenza stampa ha poi teso a sottolineare come la scelta del trasferimento non sia dipesa dall’amministrazione comunale e, se necessario, chiederà alla Regione Lazio lo spostamento delle date dell’evento al 9-10-11 settembre, ma sotto l’egida del Comune e non più della Pro Tarquinia. “Metteremo in campo quanto possibile nei confronti di Civitavecchia, della Pro Tarquinia e di Paolo Giorgi: se vogliono, facciano la fiera di Santa Firmina, ma questa è di Tarquinia e resta di Tarquinia”.

Giulivi, rimarca come il Comune non sia responsabile del trasferimento facendo un excursus: “Il 17 febbraio scorso abbiamo chiamato in Comune Paolo Giorgi, chiedendo anche i documenti necessari per far sì che, a ridosso della manifestazione, non mancasse nulla”. Un incontro, specifica poi il vicesindaco Serafini, in cui il Comune aveva proposto anche una propria idea progettuale, anche in virtù delle difficoltà organizzative post pandemia: “Abbiamo chiesto statuti, bilanci ecc. – ha aggiunto Giulivi – anche perché il Comune deve intervenire a supporto di qualsiasi attività ha necessità della documentazione. Ma da allora, solo silenzio”.

Giulivi dice di aver scritto il 21 marzo una lettera con richiesta di consegna della documentazione entro il 26 marzo ma senza successo. “Il 4 aprile 2022 abbiamo poi ricevuto la richiesta di disponibilità di lotti interni all’area fieristica e abbiamo risposto dicendo che il Comune garantiva collaborazione, - continua Giulivi - ma che dovevano inviare in prefettura il piano di sicurezza”. Il 14 aprile però la Prefettura ha dato il diniego allo svolgimento; il 21 il Comune ha chiesto al Prefetto un tavolo di discussione. Giulivi: “ma Giorgi annunciò di aver annullato la manifestazione, liberando gli espositori”.

