Viterbo, calamità. A Vitorchiano approvato il nuovo piano delle emergenze

Il consiglio comunale, nella seduta del 17 marzo, ha approvato il nuovo Piano di emergenza comunale (Pec), strumento operativo che, in presenza di eventi calamitosi o di emergenze di rilievo, consente di coordinare le attività della struttura del Comune nel quadro delle competenze di tutti gli enti e organi preposti alla protezione civile, comprese le associazioni di volontariato.

L’adozione del nuovo Piano di emergenza comunale è ispirato a una visione non più limitata al solo soccorso, ma a un’attività integrata con la prevenzione. Il fine ultimo è una gestione globale dell’emergenza.

“In un periodo particolarmente delicato come questo – spiega il sindaco Ruggero Grassotti –, per un’amministrazione comunale è d’obbligo migliorare e potenziare gli strumenti di cui dotarsi per affrontare al meglio emergenze e calamità. Il nuovo Pec mette a sistema tutta la struttura comunale preposta alla protezione civile”.

Infatti, a livello comunale, la normativa specifica che alla definizione dei piani di protezione civile comunale e al loro aggiornamento devono concorrere tutti i settori dell’amministrazione, sotto il coordinamento del servizio di protezione civile, se esistente. È necessario inoltre un aggiornamento costante del piano per i dati di rapida evoluzione, quali ad esempio la rubrica, i responsabili, le risorse disponibili, i ruoli e l’adeguamento alle nuove norme e direttive. Quindi, in quest’ottica il nuovo piano si è rinnovato nell’nquadramento territoriale, geologico strutturale e regionale; caratteristiche climatiche; rischio sismico; nuove schede per gli eventi di rischio; aggiornamenti relativi a dati di base, servizi a rete e infrastrutture, edifici strategici e rilevanti, stabilimenti e impianti rilevanti ai fini della protezione civile, scenari di rischio, organizzazione e risorse del sistema comunale e protezione civile; istituzioni e soggetti operativi della protezione civile; organizzazione volontariato.

Nei servizi essenziali, inserita anche la sezione relativa ai servizi sanitari e assistenziali. Sono state aggiornate, sostituite o integrate alcune aree di attesa e di accoglienza e inseriti il sito per destinazione temporanea dei rifiuti in caso di emergenza, le sezioni relative a rischio sanitario e assistenza ai disabili, protezione dei minori e una tabella degli acronimi.

