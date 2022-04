Viterbo: lottizzazione sulla Tuscanese, 30 anni di calvario

Paolo Di Basilio 24 aprile 2022 a

Hanno già pagato circa 280 mila euro di Imu per quei terreni edificabili ma in 30 anni non hanno potuto posare nemmeno un mattone. Sono i 18 proprietari dei terreni della lottizzazione di Madonna Occhi Bianchi tra la Tuscanese e strada Castiglione. Il progetto fu presentato nel lontano 1992 e prevedeva la costruzione di 140 mila metri quadri di immobili prevalentemente destinato per centri direzione (uffici, negozi per l’85%) e in minima parte ad unità abitative. Ma tra un rimpallo e l’altro tra Comune e Regione il consorzio non è mai riuscito ad ottenere il permesso a costruire e dopo 30 anni non sembra più esserci il mercato per un’operazione del genere.

A ripercorrere la storia è il geometra Claudio Pietrella, uno dei 18 proprietari dei terreni (circa 20 ettari di aree edificabili) e promotore del consorzio che avrebbe dovuto realizzare l’operazione edilizia. “Quando è iniziato tutto avevo 48 anni, oggi ne ho 77 e stiamo ancora al punto di partenza”, sospira tirando fuori dalla cartellina i documenti che certificano 30 anni di ordinaria burocrazia italica. “Questa storia mi sta a cuore - spiega - perché fui io a convincere gli altri proprietari a presentare questo progetto e dunque sento questa responsabilità”. Il geometra non ha mollato mai in tutti questi anni e nel 2012 ebbe addirittura un malore a Palazzo dei priori dopo uno sfogo davanti al consiglio comunale.

La storia della lottizzazione che non è mai partita è lunga e grottesca. Il piano particolareggiato per l’area di circa 20 ettari di Madonna Occhi Bianchi fu presentato nel 1992 e prevedeva una quindicina di immobili urbanizzando l’area edificabile che sta tra la Tuscanese, la superstrada e strada Castiglione non lontano dall’aeroporto.

Tuttavia l’operazione non è mai decollata. Ci sono voluti 19 anni per far adottare il piano particolareggiato in consiglio comunale e da allora le carte del progetto “ballano” tra Palazzo dei priori e la Regione. Nel 2015 il progetto fu assoggettato a Vas (valutazione ambientale strategica), per avere una risposta i promotori della lottizzazione hanno dovuto attendere altri quattro anni. Solo nel novembre del 2019 la Vas è stata approvata. “Ma da allora ancora non siamo riusciti ad avere il permesso a costruire”, dice Claudio Pietrella che nel dicembre scorso ha scritto anche una lettera al presidente della Regione Nicola Zingaretti nella quale ripercorre la storia della lottizzazione della quale è stato promotore in tutti questi anni.

Tuttavia anche un’approvazione ormai rischia di arrivare fuori tempo massimo: “Sono passati 30 anni, due dei proprietari sono deceduti, si continua a pagare le tasse a vuoto e ormai potrebbe non esserci mercato”, conclude amaro Pietrella. Infatti lottizzazioni di tipo direzionale sono andate in porto, con un iter molto più veloce, negli anni e anche nella zona limitrofa a quella della Madonna Occhi Bianchi. “Noi non siamo stati ascoltati forse perché eravamo semplicemente 18 proprietari”, chiude il geometra.

