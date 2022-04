Viterbo, la mostra delle macchine agricole di Tarquinia trasloca a Civitavecchia

Fabrizio Ercolani 23 aprile 2022 a

E’ ufficiale: la mostra mercato macchine agricole lascia Tarquinia e si sposta a Civitavecchia. L’indiscrezione che avevamo lanciato la scorsa settimana e che era stata sottovalutata un po’ da tutti, trova ora riscontro negli atti ufficiali. Giovedì la giunta del Comune di Civitavecchia ne ha approvato la realizzazione nell’area della Marina, lungo il marciapiede di viale Garibaldi, ed in parte dell’area del porto adiacente la stessa. Dopo il danno, ingente per l’indotto locale, arriva anche la beffa. E molto probabilmente non si tratta di una cosa occasionale.

Infatti nel corpo della delibera appare testualmente “E’ intenzione dell’amministrazione accogliere la richiesta avanzata dall’associazione, nelle more di procedere ad inserire l’evento stesso nel Piano del commercio, quale fiera annuale”. Una frase sibillina che però sembra non promettere nulla di buono. Tarquinia perde dunque un’altra delle sue tradizioni. Ma ripercorriamo cosa è successo. Con la pandemia, lo svolgimento della fiera è stato per diversi mesi in bilico. L’ente organizzatore ha atteso la fine dello stato di emergenza per decidere. Dopo qualche giorno ha presentato i consueti piani di sicurezza. Troppo tardi per la prefettura che ha inviato il proprio diniego non essendoci i trenta giorni richiesti da disposizione prefettizia tra l’avvio della manifestazione e la presentazione dei piani di sicurezza. Un no secco al quale però poi si è tentato di porre rimedio. Prima martedì, incontro saltato per impegni del prefetto, e poi giovedì l’ente organizzatore è stato convocato per il comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica ma ormai era troppo tardi. Il 19 aprile, come da protocollo ufficiale,

Infatti la Pro Tarquinia ha inviato al Comune di Civitavecchia il progetto della mostra mercato macchine agricole, progetto approvato in giunta giovedì. Una vicenda che lascia aperti tanti dubbi e tante domande.

Come mai la prefettura di Viterbo ha dato il diniego mentre la prefettura di Roma nonostante i tempi ancora più stretti no? Come mai dopo il diniego la convocazione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza? In questi mesi l’amministrazione comunale ha mai incontrato gli organizzatori? Quali sono stati i motivi ostativi? Domande che prima o poi dovranno avere una risposta.

