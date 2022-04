Viterbo, centrale di Montalto di Castro. Nascerà un museo dell'energia

Varonica Ruggero 23 aprile 2022 a

Presentato il nuovo progetto di riqualificazione della centrale Alessandro Volta: diventerà un polo energetico integrato e sostenibile. Si è tenuta ieri mattina nella sala conferenze della centrale la presentazione del nuovo progetto di riqualificazione della tanto discussa centrale. Al tavolo dei relatori Francesco Battistoni, sottosegretario ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Sergio Caci sindaco di Montalto, Roberta Lombardi, assessore alla Transizione ecologica e digitale della Regione, Paolo Sasso e Luca Solfaroli Camillocci, responsabili di Enel Green Power e Thermal Generation Italia, Massimo Osanna direttore generale dei Musei e Patricia Viel co-fondatrice studio Acpv Architects, che hanno illustrato nel dettaglio il progetto che ospiterà oltre agli impianti di energia rinnovabile, il museo della transizione energetica di circa 5.000 mq e spazi espositivi per una superficie di 15.000mq e una coloratissima galleria digitale nella quale sarà possibile conoscere attraverso un viaggio virtuale tutta la storia della centrale.

Il sito ospiterà un nuovo impianto fotovoltaico su una superficie di circa 20 ettari, per una potenza di circa 10 MW, mentre altre aree in fase di sviluppo (6 ettari) saranno destinate a ospitare sistemi di accumulo di energia per circa 245 MW, fornendo così un ulteriore contributo all’utilizzo delle energie rinnovabili e alla stabilità del sistema elettrico. “L’obbiettivo del gruppo Enel è certamente quello di accellerare la nuova transizione energetica – ha dichiarato Luca Solfaroli Camillocci – aumentare quindi la produzione di energia rinnovabile per ridurre il costo dell’energia, migliorare l’impatto ambientale della produzione di energia e rendere il Paese indipendente”. Interessante l’intervento di Patricia Viel, architetto e co-fondatrice dello studio che ha curato il progetto di riqualificazione del sito.

“Nello sviluppo del progetto del nuovo polo energetico siamo stati guidati dal fascino della struttura- ha spiegato Patricia Viel - Quando abbiamo iniziato a studiarle davvero abbiamo quasi sentito la mancanza delle due cupole e quindi abbiamo approcciato al progetto attraverso la metodologia del restauro”. Anche il sottosegretario al ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Francesco Battistoni ha ricordato l’importanza della centrale per il territorio. “Da sempre si è cercato di integrare la centrale con il territorio – ha ricordato Battistoni – cosa che devo dire sta riuscendo benissimo adesso perché la realizzazione di questo nuovo piano energetico è stata affidata ad aziende locali e avrà quindi un’importante ricaduta occupazionale ed economica”.

