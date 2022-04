Viterbo, utilizza il contrassegno per disabili della madre morta per parcheggiare. Multato 59enne

23 aprile 2022 a

Continuava ad utilizzare il contrassegno per disabili della madre deceduta per parcheggiare tranquillamente in centro storico negli stalli con strisce gialle. Ma il 59enne viterbese è stato scoperto e denunciato dagli agenti della polizia stradale.

E’ stato sanzionato dagli operatori della Sezione Polizia Stradale di Viterbo. L’uomo, solo in macchina, aveva parcheggiato la sua autovettura in uno stallo riservato ai disabili nonostante nelle vicinanze fossero liberi numerosi altre aree di sosta.

Durante il controllo gli operatori hanno accertato che il permesso per disabili, esposto sul cruscotto del veicolo, risultava intestato alla madre del conducente deceduta da tre anni. L’uomo è stato sanzionato amministrativamente. Per lui una multa salata.

