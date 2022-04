Viterbo, incidente mortale sull'Aurelia. Quarantenne a processo per omicidio stradale

Valeria Terranova 23 aprile 2022 a

Schianto mortale sull’Aurelia Bis: nuovo rinvio per il processo a carico di una quarantenne di Vetralla, accusata di omicidio stradale, a seguito della morte del 29enne Valentino Galantuomo, originario di Monte Romano, meglio conosciuto come “Valex”. L’imputata nel pomeriggio del 28 giugno 2015 era alla guida di una Citroen C1 quando impattò con la moto a bordo della quale viaggiava il ventenne, ristoratore e pr molto noto mondo legato alle discoteche della capitale e del viterbese.

Nel sinistro avvenuto intorno alle 16.30 al chilometro 10.100 della strada statale, appena fuori Tarquinia verso Monte Romano, furono coinvolte altre due vetture, un’Audi A4 e un’Alfa Romeo 166 per via di una serie di tamponamenti a catena. La polizia stradale blindò la circolazione per ore per consentire all’elicottero di atterrare e alle autoambulanze di portare via i feriti al più presto. Cinque furono le persone rimaste ferite, tre delle quali furono trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di Civitavecchia e una all’ospedale Gemelli di Roma, alcune in codice giallo e altre in codice rosso, alle quali si aggiunse il decesso del 29enne. Il biker era andato a trovare il fratello gemello nella sua pizzeria a Tarquinia Lido e a cavallo della sua Yamaha Dragstar 650 Tt, stava tornando a casa quando, in pochi secondi, la sua vita fu spezzata per sempre. Il processo che si sta svolgendo davanti al giudice Roberto Colonnello. Prima di esalare l’ultimo respiro Valentino Galantuomo fu in grado di inoltrare l’ultima telefonata proprio al fratello gemello.

Una chiamata drammatica in cui lo avvertiva di raggiungerlo al più presto, intuendo probabilmente che per lui il tempo stava per scadere. “Corri subito che mi hanno ammazzato”, disse negli ultimi istanti, morendo tra le braccia del congiunto, che nel frattempo si era precipitato sul posto, dopo 40 minuti dall’urto che gli fu fatale. Per chiarire e ricostruire la dinamica dell’incidente la Procura della Repubblica di Viterbo dispose una consulenza tecnica, che fu affidata all’ingegnere Sergio Franchino. Ai funerali che furono celebrati il 30 giugno di ormai 7 anni fa del giovane appassionato di motori era presente tutta la comunità di Monte Romano, stretta intorno ai parenti del ragazzo che fu accompagnato all’uscita dalla chiesa anche dai rombi delle motociclette dei suoi amici centauri e tanti altri lo ricordarono con messaggi affettuosi di cordoglio sui social. Il dibattimento riprenderà il 20 dicembre con le testimonianze di tue testi della pubblica accusa.

