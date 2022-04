Viterbo, furto in chiesa a Vitorchiano. Sorpreso dalle suore a rubare in sagrestia, 2 mesi di reclusione

V. T. 22 aprile 2022 a

a

a

Due suore lo sorpresero mentre era intento a scassinare la porta della sagrestia di una chiesa a Vitorchiano. Ieri, 22 aprile, è stato condannato a 2 mesi di reclusione un giovane, residente a Corchiano, che il pomeriggio del 4 ottobre del 2018 entrò nella chiesa di Sant’Amanzio in piazza SS. Trinità e tentò di forzare l’entrata del locale dove vengono conservati i paramenti liturgici.

Rapine alle farmacie. Condannati due viterbesi

A ottobre 2021 una delle due consorelle ha raccontato la vicenda davanti al giudice Francesco Rigato. “Erano circa le 16.30 quando io e un’altra sorella arrivammo nella chiesa di S.Amanzio. Dovevamo sistemare tutto per la messa che sarebbe cominciata di lì a poco, ma andando verso la sagrestia ci imbattemmo in un giovane che andava via di fretta a testa bassa – ha spiegato in aula la testimone -. Non riuscii a vederlo in volto per la scarsa illuminazione; in quel momento pensammo fosse lì per pregare, ma ci insospettimmo subito dopo, quando provammo ad aprire la porta della sagrestia senza riuscirci e notammo che per terra c’era un oggetto di metallo. Così intuimmo che quell’uomo stava scappando perché probabilmente non si aspettava il nostro arrivo. Uscimmo e decidemmo di seguirlo tenendoci a distanza. A pochi passi da noi lo vedemmo entrare e uscire dalla chiesa di Santa Maria, poi si incamminò verso il borgo. A quel punto incontrammo una vigilessa, alla quale comunicammo quello che avevamo visto e lei chiamò al telefono un collega che la raggiunse. Nel frattempo il ragazzo tornò indietro e la vigilessa lo fermò; sentimmo che gli chiese di esibire i documenti, ma lui non li aveva con sé”.

Raccolta del vetro rumorosa. Assolto il titolare della ditta

In seguito, i due agenti chiamarono i carabinieri di Vitorchiano che lo identificarono. Al termine della discussione e la camera di consiglio, il verdetto finale ha condannato l’uomo a 2 mesi e al pagamento di una multa di 100 euro.

Punta pistola contro la moglie poi minaccia di uccidersi. Vigilantes a processo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.