Viterbo, Ernesto Galli della Loggia presenta il suo ultimo libro in biblioteca

La Biblioteca Consorziale nell’ambito della rassegna “La Biblioteca incontra”, ospiterà oggi 22 aprile Ernesto Galli Della Loggia che presenterà il suo ultimo volume “Una profezia per l’Italia” (scritto a quattro mani con Aldo Schiavone e edito per i tipi Mondadori).

Un libro per molti aspetti provocatorio, che mira infatti a riaccendere il dibattito sul nostro paese e sul suo futuro. Un silenzio, quello riguardante le prospettive e le ambizioni nazionali che non è altro che lo specchio del declino italiano. Questo libro si propone di spezzare questo silenzio assordante, riportando al centro della discussione temi ancor oggi caldi come la questione meridionale e le ambizioni dell’Italia. Due temi questi che andranno invece ripresi in mano, e che, grazie a una felice e inaspettata congiuntura politico finanziaria seguita alla crisi della pandemia, non appaiono utopici e scollegati dalla nostra realtà quotidiana.

L'appuntamento è alle 17,30 presso la Biblioteca Provinciale “Anselmo Anselmi” di viale Trento. Per accedere all'appuntamento sarà necessario la certificazione verde (Green pass rafforzato). Esclusi dall'obbligo chi presenterà regolamentare esenzione medica.

