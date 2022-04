Viterbo, incidente. Auto si ribalta per evitare un furgone fermo sulla Superstrada

22 aprile 2022 a

Spettacolare incidente, fortunatamente senza conseguenze gravissime, nella notte di mercoledì lungo la superstrada Orte-Viterbo. Poco dopo lo svincolo per Vitorchiano, in direzione Orte un’utilitaria si è improvvisamente cappottata dopo aver cercato di schivare un furgone in panne fermo sulla strada. Il furgone, da quello che si è appreso, si era fermato per dei problemi e il conducente che era stato costretto a bloccare la corsa nel rettilineo che porta al bivio per Soriano nel Cimino aveva già allertato la polizia stradale. La posizione dove il mezzo si era fermato non era tra le migliori. E infatti poco dopo è transitata la Toyota Aygo condotta dal ragazzo. Probabilmente si è reso conto all’ultimo che quel mezzo era fermo, fatto sta che ha dovuto sterzare all’improvviso per evitare la collisione con il furgone. Una manovra che gli ha fatto perdere il controllo dell’auto che, come impazzita, si è capovolta.

A bordo dell’utilitaria c’era solo il ragazzo che è rimasto contuso dall’impatto. Sono stati chiamati immediatamente i soccorsi e sul posto poco dopo è arrivata la polizia stradale, che era stata già allertata dal conducente del furgone in panne, i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

Per il ragazzo è stato disposto il trasferimento in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Belcolle in codice giallo. Ha riportato diverse ferite e contusioni in tutto il corpo ma non sarebbe in pericolo. E’ stato ricoverato in ospedale. I vigili del fuoco si sono occupati di rimuovere il mezzo incidentato dalla sede stradale. A causa della presenza dell’automobile e del furgone fermi sulla strada è stato chiuso il traffico per circa un’ora con delle pesanti ripercussioni sul traffico. La polizia stradale ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica e stabilire se ci sono delle responsabilità su quanto è avvenuto.



