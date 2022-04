Viterbo, altre telecamere in periferia e frazioni

Alessio De Parri 21 aprile 2022 a

Telecamere in arrivo non solo in centro e al Poggino, ma anche nei quartieri periferici e nelle frazioni. La seconda fase del progetto a cui sta lavorando il Comune di Viterbo, attraverso il comandante della polizia locale, Mauro Vinciotti, è appena agli inizi, ma c’è tutta l’intenzione di portarla a termine il prima possibile, sfruttando sempre i finanziamenti della Regione che già sono stati concessi, per una cifra pari a 40 mila euro, per l’installazione di venti telecamere tra la zona industriale del Poggino e in alcuni punti sensibili del centro storico.

“Le telecamere stanno arrivando - conferma il comandante della polizia locale, Mauro Vinciotti -. Il progetto ha subìto un leggero rallentamento dovuto alle autorizzazioni per montare gli impianti sui pali dell’illuminazione pubblica, ma non appena questo passaggio sarà superato il sistema di videosorveglianza sarà operativo sia al Poggino che in alcune zone del centro. Nel primo caso l’area è stata individuata perché troppo spesso, negli ultimi mesi, è stata teatro di furti in alcuni capannoni che hanno provocato danni ingenti alle aziende. Le telecamere, ad alta definizione, avranno la capacità di leggere le targhe dei veicoli che transiteranno in entrata e in uscita dalla zona industriale. Per il centro storico, invece, le telecamere saranno montate tra piazza San Faustino e via Cairoli e in alcuni punti di San Pellegrino”.

La novità, però, è che il Comune proseguirà a installare telecamere anche in altre zone della città: “Continuiamo a partecipare ai bandi per ricevere i finanziamenti - prosegue Vinciotti - e il passo successivo sarà quello di estendere la videosorveglianza anche in altri punti del centro, via dell’Orologio Vecchio in primis, ma anche nei quartieri periferici come Santa Barbara e nelle frazioni, a cominciare da Bagnaia e Grotte Santo Stefano. Un progetto ambizioso - conclude - che contiamo di portare a termine quanto prima per garantire maggiore sicurezza ai viterbesi”.

