Viterbo, Fiera dell'Annunziata. Gli ambulanti vogliono recuperarla a fine maggio

Gli ambulanti puntano a recuperare la Fiera dell’Annunziata in una delle ultime due domeniche del mese di maggio, il 22 oppure in alternativa il 29. E’ questa la richiesta, non ancora ufficiale, che arriva da Giulio Terri, presidente dell’Anva (Associazione nazionale venditori ambulanti) della Confesercenti, alla luce dell’apertura mostrata nei giorni scorsi dal commissario prefettizio al Comune di Viterbo, Antonella Scolamiero, disposta a individuare una data per lo svolgimento della fiera, che si sarebbe dovuta svolgere il 25 marzo scorso, come da tradizione, ma che invece era stata annullata in extremis attraverso un’apposita ordinanza di Palazzo dei Priori.

“Ribadisco ancora una volta la mia volontà e la mia disponibilità di venire incontro alle richieste degli ambulanti - ha ribadito anche ieri il commissario Scolamiero - ma, ad oggi, nessuno mi ha ancora chiesto niente. Se gli ambulanti dovessero fare passi ufficiali per incontrarmi, lo farò ben volentieri. E’ chiaro che bisogna fare presto, visto soprattutto l’avvicinarsi dell’estate. Quando potrebbe essere recuperata la fiera? Un paio di date le ho già individuate ma al momento le tengo per me...”. Da parte loro gli ambulanti, soddisfatti ancora una volta per l’apertura mostrata da Antonella Scolamiero, avrebbero già individuato due domeniche, ideali per lo svolgimento del mercato nel centro storico del capoluogo.

“Nella seconda parte di aprile è impossibile recuperare la fiera perché le date sono già tutte occupate in precedenza da altre manifestazioni - fa sapere il presidente dell’Anva Confesercenti, Giulio Terri -. A maggio, invece, da parte nostra ci sarebbe senza ombra di dubbio maggiore disponibilità, visto che poi con l’inizio dell’estate il calendario tornerebbe a farsi compresso. Un’ipotesi, che dovrò comunque sottoporre all’attenzione di tutti gli altri associati, è quella di allestire le bancarelle a Viterbo in una delle ultime due domeniche del prossimo mese, il 22 o il 29 maggio”.

