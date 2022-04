Mutui Viterbo, richiesta in aumento del 9% nel primo trimestre 2022

20 aprile 2022 a

Nel primo trimestre del 2022 l’importo medio richiesto per un mutuo in provincia di Viterbo è aumentato del 9,3% rispetto al medesimo periodo del 2021, raggiungendo i 118.224 euro; l’aumento rappresenta il più alto rilevato nel Lazio. A quanto viene riportato nell'analisi effettuata da Facile.it e da Mutui.it. Se a livello regionale gli aspiranti mutuatari hanno cercato di ottenere, in media, 156.400 euro (+1,7% rispetto allo scorso anno), guardando i dati a livello provinciale emerge che l’area che ha registrato la crescita più importante, come detto, è quella di Viterbo, seguita da Rieti (+8,2%, 112.616 euro).

Continuando a scorrere la graduatoria si trova Latina (+2,4%, 133.093 euro) e Roma (+1,6%, 162.306 euro); ultima posizione per Frosinone, unica provincia laziale con valori in calo (-2,8%, 109.936 euro). Sempre a livello regionale, il trimestre è stato caratterizzato dal calo dell’età media degli aspiranti mutuatari che nel Lazio è scesa a 38 anni e mezzo (era 42 anni appena 12 mesi fa) e dall’aumento delle richieste di mutui per la prima casa che, nella regione, arrivano al 76% delle domande di finanziamento totali (+19 punti percentuali).

Sul fronte dei tassi si registra l’aumento di quelli fissi e oggi, secondo le simulazioni di Facile.it, un mutuo medio può costare 12.300 euro in più rispetto a dodici mesi fa.

