Viterbo, sosta a pagamento a Tarquinia. Petizione online contro i parcometri in stazione

Parcheggi a pagamento alla stazione: dopo l’annuncio di una mozione a firma Pd e 5 Stelle per chiedere al consiglio comunale di esprimersi nel merito, arriva anche una petizione on line. A lanciarla l’associazione Next Etruria che scrive: “Con la delibera di giunta del 1° marzo scorso, l'amministrazione di Tarquinia ha deciso di rendere a pagamento i parcheggi della stazione ferroviaria di Tarquinia. Noi dell'associazione Next Etruria valutiamo questa scelta inopportuna e non adatta ai bisogni dei pendolari e di tutti coloro che utilizzano il treno per potersi spostare, per raggiungere i posti di lavoro, le università e altre città. Per questa motivazione abbiamo indetto una raccolta firme contro questa folle scelta amministrativa”.

La petizione è disponibile sulla piattaforma change.org ed in poco tempo è stata sottoscritta da tantissime persone. Alcune di loro hanno espresso la propria opinione. “La stazione di Tarquinia viene utilizzata al 90% dai cittadini di Tarquinia per motivi di lavoro/studio e non è corretto il pagamento di un ulteriore balzello giornaliero” scrive Gaetano.

“Sto firmando perché è ingiusto che i pendolari debbano aggiungere al già gravoso costo del titolo di viaggio quello del parcheggio”.aggiunge Maria Letizia.

Ora c’è da vedere se i consiglieri di maggioranza sosterranno in Consiglio la scelta del sindaco e della giunta o se voteranno con la minoranza chiedendo la revoca del provvedimento.

