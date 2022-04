Viterbo, investito da carabinieri dopo essere caduto dalla moto. Indagini della polizia stradale

20 aprile 2022 a

E’ ricoverato a Belcolle il 25enne che il giorno di Pasquetta è stato investito da un’auto dei carabinieri mentre cercava di seminare i militari in moto. Il ragazzo, da quello che si è appreso, avrebbe subito delle serie lesioni a una gamba per le quali c’è stato bisogno di un intervento chirurgico. Le sue condizioni restano serie anche se non sarebbe in pericolo di vita. Le ferite sarebbero state causate dalle ruote dell’auto dell’Arma che, accidentalmente, lo ha travolto finendogli sopra.

Intanto continuano le indagini per cerare di capire cosa è accaduto lunedì verso l’ora di pranzo nelle campagne intorno a Capranica. Secondo quanto ricostruito l’auto dei carabinieri, che stava inseguendo la moto perché senza targa, ha travolto il ragazzo che pochi istanti prima era caduto dalla moto. L’impatto, insomma, sarebbe stato inevitabile perché non c’è stato il tempo di frenare. Tuttavia di tratta di una versione che dovrà essere suffragata dalle indagini che, vista la delicatezza della questione, sono state affidate alla polizia stradale.

Tutto è accaduto intorno a mezzogiorno nei pressi del centro abitato di Capranica. La pattuglia dei carabinieri stava controllando le strade per verificare la circolazione nel giorno delle scampagnate fuori porta. All’improvviso hanno notato la moto condotta dal 25enne che stava girando, secondo quanto è emerso dai primi racconti, senza targa. Per questo si sono messi ad inseguire il mezzo a due ruote. Il ragazzo, forse impaurito dal fatto di dover subire una sanzione per la mancanza della targa, ha provato a seminare l’auto prendendo una stradina di campagna. E proprio lì, intorno alle 12,30, è avvenuto l’incidente. Il ragazzo avrebbe perso il controllo della moto cadendo dalla stessa. L’auto era quasi addosso e lo ha travolto. Non ci sarebbe stato spazio per la frenata. L’ipotesi che si segue è quella dell’incidente inevitabile.

Il mezzo è salito sopra il corpo, in particolare sotto gli arti inferiori. Prima di liberare il giovane ci sono voluti più di 30 minuti con il ragazzo che lamentava anche difficoltà a respirare.

Una volta liberato è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 che hanno fatto atterrare un’eliambulanza del 118 che ha trasferito il giovane al pronto soccorso dell’ospedale Belcolle in codice rosso specialmente per le lesioni agli arti inferiori.



