Viterbo, Long Covid. A Belcolle e Tarquinia centro specializzato per la cura

Per diverse persone il virus non è mai svanito. Dopo essere guariti dal Covid hanno continuato ad accusare un malessere generale che ormai si ritiene associato alla malattia. E' la sindrome denominata Long Covid per la quale si stanno studiando delle cure specifiche con un approccio multidisciplinare. Anche la Asl di Viterbo si è organizzata predisponendo un centro specialistico per assistere queste persone affette dagli strascichi dell'infezione. Un centro che è stato affidato al dottor Mauro Vannicola e che è dislocato tra l'ospedale Belcolle e quello di Tarquinia. L'équipe è multidisciplinre, ne fanno parte infettivologi, internisti, specialisti nella riabilitazione respiratoria e neuro-motoria, pneumologi, cardiologi, radiologi, nefrologi, neurologi e psicologi. Un ventaglio di competenze che serve per affrontare una molteplicità di disturbi lamentati da diverse persone che hanno affrontato il Covid: difficoltà respiratorie, tosse, stanchezza cronica, dolori di vario tipo, mal di testa, difficoltà a concentrarsi. E ancora disturbi gastrointestinali, macchie sulla pelle, oppure danni al sistema cardiocircolatorio, nervoso o respiratorio. Il long Covid colpisce soprattutto le donne, gli anziani, le persone sovrappeso o obese e quelle finite in ospedale per il virus.

A Belcolle e Tarquinia si cura il Long Covid

Dal quello che si legge sulla delibera della Asl che presenta il nuovo servizio, il centro "si occupa del follow-up dei pazienti precedentemente affetti da malattia Covid per l’individuazione e il trattamento delle sequele cliniche dell’infezione, tramite una équipe multidisciplinare”.

“Il paziente – si legge nella presentazione – viene valutato in maniera integrata e tempestiva al fine di individuare un percorso di cura che faciliti il suo completo reinserimento nella vita sociale e lavorativa dopo l’esperienza della malattia. Per i singoli percorsi specialistici saranno attivati, qualora necessario, i relativi accertamenti diagnostici strumentali e di laboratorio, le procedure e i trattamenti in base alla specifica sintomatologia clinica”. L’accesso è diretto. A Tarquinia il martedì dalle 14 alle 16,30 e il giovedì dalle 8,30 alle 11. A Viterbo il giovedì dalle 9 alle 14.



