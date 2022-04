Viterbo, elezioni comunali. Con Alessandra Troncarelli anche l'ex dg della Asl Pippo Aloisio

19 aprile 2022 a

Panta rei, diceva il filosofo. Tutto scorre cioè, compresi, in politica, i rapporti consolidati, le amicizie o le inimicizie di vecchia data. Si rimescolano insomma i ruoli nel gran circo elettorale e, sulla base di nuove priorità, il bianco diventa nero e il nero diventa bianco, o magari il bianco diventa rosso. Sembra questo il caso di Pippo Aloisio, direttore generale della Asl tra il 2005 e il 2010, che alle comunali dovrebbe sostenere la candidata del Pd panunziano Alessandra Troncarelli. Lontani anni luce i tempi della guerra che lo portò alle dimissioni, e dimenticate le accuse che a lui muoveva la sinistra Pd, Aloisio si getta dunque in una nuova avventura. Non in prima persona, però. Secondo indiscrezioni dovrebbe appoggiare un candidato nominato da poco primario.



