Viterbo, Pasqua e Paquetta. Turisti da tutt'Italia, ma molti locali sono rimasti chiusi

Beatrice Masci 19 aprile 2022

a

a

VITERBO

Il Covid prima e la guerra poi, hanno tenuto lontani dalla Tuscia gli stranieri, che in questo periodo dell’anno affollavano prevalentemente le località a ridosso del lago di Bolsena e il mare. A Viterbo, fino al 2019, in genere a fare il pieno erano solo le terme. La Pasqua 2022 ha invece segnato una netta inversione di tendenza: Viterbo, i suoi monumenti e il suo centro storico hanno fatto il pieno di turisti italiani. Ma non si è trattato del turismo di vicinato, per così dire, c’è stato anche quello, ma insieme a gruppi provenienti praticamente da tutto lo stivale, dalla Sicilia al Veneto, passando per Puglia, Lombardia, Piemonte e perfino Emilia Romagna. A dirlo sono coloro che per due giorni hanno lavorato senza interruzione. “Siamo pieni - spiegano i titolari del bar Centrale che si affaccia su piazza del Plebiscito -. Peccato che di bar aperti ce ne siamo davvero pochi. Il lavoro, per chi vuole lavorare, c’è. Anche molto in questo inizio di primavera”. La situazione non cambia all’ufficio turistico: “Da giorni accogliamo gruppi organizzati provenienti da tutta Italia. Domenica abbiamo avuto gruppi arrivati da Brescia, Modena, Treviso, Trento. Ieri, giorno di pasquetta, sono arrivati gruppi persino da Rimini. A tutti forniamo le mappe della città con orari e luoghi da visitare”. A spiegare il fenomeno di quanto sta accadendo è il presidente di Tesori d’Etruria Sergio Cesarini: “Registriamo un incremento di presenze del 35%. Un dato importante, figlio di un lavoro di comunicazione che abbiamo portato avanti senza sosta durante il periodo più buio del Covid. Quando tutta Italia era chiusa, noi abbiamo predisposto una campagna di comunicazione a tappetto su Tv e giornali. Il risultato è quello che in questi giorni vediamo nelle vie e nelle piazze della città. Non ci sono stranieri, i turisti sono soprattutto italiani, e non arrivano solo dai centri vicini come Umbria e Toscana, ma da tutta Italia. Oggi il turista cerca tre cose: accoglienza, promozione ed emozione. Noi cerchiamo di dare tutto questo”. E i risultati ottenuti dai tour organizzati da Viterbo sotterranea sono un esempio di quanto sostiene Cesarini. Ferento: si cambia zona ma non muta la situazione. Dall’ufficio di accoglienza spiegano: “Abbiamo avuto moltissimi turisti a Ferento. In questo caso non si tratta di gruppi organizzati ma turismo rappresentato da singoli. Certo, i numeri del 2019 sono ancora lontani, ma la situazione quest’anno ha fatto registrare un netto miglioramento”. Chi arriva a Ferento, spesso, su invito delle guide, scopre poi anche Castel d’Asso. Dunque l’Italia turistica ha scoperto anche Viterbo, la speranza è che i risultati di oggi non siano vanificati ma consolidati.

