Viterbo, punta pistola contro la moglie poi minaccia di uccidersi. Vigilantes a processo

Puntò la pistola contro la moglie e minacciò di suicidarsi. È ripreso mercoledì 13 aprile il processo a carico di un uomo, ex guardia giurata, accusato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravati. Durante la seduta pomeridiana celebratasi davanti al collegio del Tribunale di Viterbo sono stati sentiti alcuni testimoni della difesa, citati dal difensore dell’imputato, l’avvocato Giovanni Labate. A febbraio 2021 la vittima, una 40enne di Tuscania, raccontò la dolorosa vicenda tratteggiandone i contorni drammatici.

“Ci sposammo nel 2009, anche se io ero già mamma di un bambino avuto da una precedente relazione. Dopo la nascita della nostra seconda figlia le cose tra noi peggiorarono – affermò in aula la 40enne-. Iniziò ad avere degli scatti d’ira nei miei confronti e instaurò relazioni extra coniugali. Mi offendeva, dicendomi che ero una poco di buono e lo faceva anche davanti ai bambini che si mettevano a piangere per la paura. A loro diceva che io ero la rovina di tutto”. Gli eventi riepilogati dalla donna, costituitasi parte civile al processo con l’avvocato Luigi Mancini, risalgono in particolare agli ultimi anni di matrimonio, fino alla denuncia sporta nell’agosto del 2017.

“Una volta, durante una serata con degli amici, si mise a fare il piacione con delle ragazze, così presi i miei figli e tornammo a casa. Quando lui rientrò, mi diede due sberle e mi scaraventò a terra prendendomi a calci e poi mi sferrò una testata colpendomi sullo zigomo destro. Mi minacciò puntandomi la pistola d’ordinanza, dicendomi che l’avrebbe usata per uccidere me e per poi suicidarsi – riferì la donna – e in un’altra circostanza episodio mi chiuse in camera puntandosi la pistola in bocca, affermando che era intenzionato a uccidersi, ma poi pretese di avere un rapporto sessuale. Io lo assecondai perché non avevo scelta in quanto aveva riposto l’arma nell’armadio, ma era carica e temevo il peggio”. Anche in altre occasioni, secondo il resoconto della vittima, l’imputato avrebbe manifestato intenti suicidari. “Una volta minacciò di buttarsi dalla finestra se l’avessi lasciato”, ha chiosato la vittima. Il dibattimento, ormai giunto alle battute finali, proseguirà il 12 ottobre con l’audizione del fratello dell’imputato e la discussione, al termine della quale è attesa la sentenza.

