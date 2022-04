Viterbo, elezioni comunali. Sabatini scioglie la riserva: non sarà il candidato

M. U. 16 aprile 2022 a

a

a

Via, fuori anche Daniele Sabatini. Non sarà lui il candidato sindaco di FI, Lega e Fondazione-Udc. Non per colpa del tavolo della coalizione, a cui lo aveva proposto Giulio Marini, ma per sua volontà. Troppo indeciso, finanche timoroso di mettersi in gioco, frenato da vari problemi personali-lavorativi (così si dice), ma soprattutto dall’idea di non poter interpretare la parte del salvatore della patria, laddove, senza FdI, non avrebbe rappresentato tutto il centrodestra. Si è sfilato dalla corsa non senza polemiche sul modo in cui l’ha fatto. Staccando i telefoni e negandosi agli stessi “amici” che gli chiedevano di scendere in campo. Giulio Marini ci è rimasto malissimo.

Elezioni comunali, guerra per accaparrarsi i candidati

Un problema in meno per chi - da Chiara Frontini ai transfughi di FI - temeva che il centrodestra con lui sarebbe potuto finire con più probabilità al ballottaggio.

Il rifiuto di Sabatini è maturato dopo quattro giorni di riflessioni. In una riunione tenutasi ieri pomeriggio, i leader dei quattro partiti sono stati informati da Andrea Di Sorte, coordinatore provinciale di FI, l’unico rimasto in contatto con l’ex forzista. Troppi i dubbi, soprattutto quelli legati alla potenza elettorale della coalizione senza FdI, che sembra voler tirare dritto sulla Allegrini pur riaprendo al dialogo con gli alleati.

In molti, adesso, si domandano dove finirà il non indiscreto bacino di voti di Sabatini, anche in virtù del mistero nel quale è avvolto il futuro di sua moglie Antonella Sberna. Fusco, Santucci, Marini e Brachetti si rivedranno in questi giorni per giungere ad un accordo, con l’obiettivo di non andare oltre pasquetta e di correre insieme alle urne.

Rifiuti, lotta agli incivili: caos in centro storico. Appalto prima del voto

Il campo dei nomi in lizza per il centrodestra ora è piuttosto ristretto, e con ogni probabilità il prossimo candidato sarà un politico. Nel mentre, FdI medita ed attende. L’ipotesi che vede i meloniani fare una marcia indietro è piuttosto remota, ma mai dire mai. Seppur manchi poco meno di un mese alle elezioni, gli equilibri potrebbero cambiare nuovamente, e in questo senso il centrodestra ha già dimostrato di saper modificare gli scenari più volte. Praticamente l’opposto del Pd, che oggi ufficializzerà la candidatura di Alessandra Troncarelli.

Il centrosinistra, malgrado persistano i dubbi relativi a Cinque Stelle e Azione, si prepara per la sfida con l’intento di sfruttare l’indecisione degli avversari. Altro dubbio da fugare per i dem riguarda i moderati fuoriusciti da Forza Italia. Alcuni di loro, come Romoli, hanno deciso di aderire al progetto panunziano, mentre altri, come Micci, sono più titubanti. Sarà da vedere come si muoveranno Arena, desaparecido dopo la rottura con Tajani, e Giovanni Scuderi, recentemente invitato a pranzo da Romoli. Il grande mosaico, per ora, rimane incompleto. Anche se alcuni tasselli iniziano a prendere posto.

Forza Italia è pronta a rientrare in giunta. Minoranza: “Siamo alla farsa”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.