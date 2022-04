Viterbo, processione del Cristo Risorto di Tarquinia in diretta streaming e tv

Anna Maria Vinci 16 aprile 2022 a

Grande attesa per la processione del Cristo Risorto di domani, 17 aprile giorno di Pasqua, intanto fervono gli ultimi preparativi, che nei giorni scorsi hanno anche destato scalpore tra i visitatori, nello specifico da parte di Jacopo Fo, che non riusciva a comprendere il perché di notte a Tarquinia sfilassero tante croci. Una pubblicità questa, indiretta, ma che ha fatto centro.

Ecco gli appuntamenti per la giornata di Pasqua: alle 10 la messa nella chiesetta di San Giuseppe. Alle 16.30 Riunione dei portatori presso il Chiostro San Marco. Alle 17 partenza del corteo. Alle 17.15 benedizione dei portatori davanti alla chiesa di San Leonardo. Alle 18 partenza del Cristo Risorto dalla chiesetta di San Giuseppe.

Una peculiare e secolare processione quella di domani, il Cristo viene scoperto solo in questa occasione e la sua caratteristica è che “molleggia” portato con sapienza e a ritmo sostenuto, fra due ali di folla, dai portatori della macchina. La processione è descritta anche dal poeta tarquiniese Vincenzo Cardarelli: “Si sparano fucilate in aria” “tronchi enormi che fanno selva” “ inghirlandate pesantissime vengono magistralmente portate da giovani esperti”.

E ancora Cardarelli: “le campane si sciolgono e suonano tutte a festa. Giunta la processione in cima alla piazza, il Cristo risorto che molleggia, portato a spalla sopra un mare di teste, come mare in mezzo alla burrasca, si volta e, col braccio alzato, posa un momento a benedire il popolo”.

Ma nel corteo ci sono anche i giovani portatori degli stendardi e dei lampioni, gli sparatori, e la marcetta suonata dalla banda Setaccioli, senza la quale non ci sarebbe il ritmo necessario per i portatori. Portare la macchina e i tronchi (croci) non è facile: la statua del Cristo e la ‘macchina’ pesano circa 600 chilogrammig, i tronchi dai 75 agli 80 più la ghirlanda altri 30 chili.

Un’organizzazione ogni anno perfetta grazie all’Associazione Fratelli Cristo Risorto presieduta da don Augusto Baldini.

Per chi non potrà seguirla dal vivo, la Ermes Wifi diGiancarlo Milioni, in collaborazione con l’Amministrazione e l'Associazione Fratelli del Cristo Risorto, trasmetterà le celebrazioni in diretta streaming su Youtube della città di Tarquinia e in tv, su Tele Lazio Nord canale 94 - 629 - 848 - del digitale terrestre o sul 5629 con il decoder di Sky alle ore 21 di domenica. Quest’anno inoltre vi sono state delle modifiche alle tappe di fermata delle croci: Due delle sei soste avverranno sulla facciata del Museo etrusco e davanti alla banca Monte dei Paschi e sulla facciata opposta.

