Viterbo, perseguita la ex fidanzata ma lei lo perdona. Revocato il divieto di avvicinamento

V. T. 15 aprile 2022 a

a

a

Lei lo perdona e il presunto stalker torna “libero”. Protagonista una cinquantenne romana che denunciò l’ex per degli atti persecutori. “La goccia che fece traboccare il vaso risale a novembre 2020 – ha raccontato la cinquantenne residente in provincia-. Ma una sera dell’agosto dello stesso anno mi telefonò gridando frasi come ‘se è un uomo quello con te fallo uscire’ e prese a calci il cancello urlando. Anche se mia nipote era sconvolta non lo denunciai. Alcuni mesi dopo, a novembre, avevo appuntamento con una persona e lo vidi passarmi accanto in macchina e poi lo intravidi nei paraggi. Penso mi avesse seguita e credo anche non fosse la prima volta. Così andai dai carabinieri a sporgere querela”.

Violenza sessuale e stalking. Assolto l'uomo denunciato dalla ex

In seguito la parte offesa ha raccontato di aver lasciato l’ex compagno dopo 8 anni per incompatibilità caratteriali e di voler rimettere la denuncia presentata contro l’uomo, finora sottoposto al divieto di avvicinamento.

Ragazza molestata. Il 45enne: "Ha frainteso"

“Non sono più accaduti episodi simili e io non voglio rovinare nessuno”, ha concluso la cinquantenne. Il presunto stalker ha dichiarato di essersi rifatto una vita, il giudice ha revocato la misura cautelare precedentemente disposta nei suoi riguardi.

In libertà uomo accusato di aver adescato 13enne

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.