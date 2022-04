Viterbo, scuola. Il prossimo anno 548 alunni in meno

Massimiliano Conti 15 aprile 2022 a

Iniziano a vedersi nelle scuole viterbesi le conseguenze della denatalità (recentemente certificata dall’Istat) e anche della diminuzione dei flussi migratori. Il prossimo anno scolastico vedrà infatti un totale di 548 alunni in meno che andranno a sedersi sui banchi del primo ciclo. E’ quanto emerso mercoledì mattina dall’informativa del provveditore di Viterbo Daniele Peroni ai sindacati. Di queste 548 iscrizioni in meno,296 riguardano la scuola dell’infanzia, 327 la primaria e 95 la media Si salva solo la secondaria, dove, al contrario, a settembre nelle prime classi ci saranno 140 ragazzi in più rispetto a quelli del 2021-2022, per effetto di un anno particolarmente prolifico dal punto di vista delle nascite (il 2008).

Meno iscritti vuol dire anche meno posti per i docenti, anche se, a fronte di un crollo così consistente, l’amministrazione scolastica è riuscita a limitare i danni occupazionali. Nello specifico, nel 2022-2023 si avranno 9 maestri in meno all’infanzia, 5 alla primaria e 4 alla secondaria di primo grado, per un totale di 18 posti persi nel primo ciclo. Alle elementari, per ogni classe a tempo pieno che non si forma, si perdono due maestri (o più probabilmente maestre), i cosiddetti soprannumerari che dovranno essere ricollocati in altre scuole, spesso distanti dalla propria residenza, con tutte le conseguenze che questo comporta sulle famiglie.

La perdita di posti al primo ciclo sarà compensata tuttavia dai 19 prof in più previsti alle superiori. A conti fatti, il saldo finale è positivo di un’unità.

Sul fronte del sostegno, diminuiranno i posti nella scuola dell’infanzia: da 54 a 50. Il fenomeno è dovuto in questo caso - come ha spiegato il provveditore ai sindacati - non tanto al calo delle iscrizioni quanto ai tempi lunghi per le certificazioni degli alunni con disabilità. La situazione cambia infatti alla primaria e alle medie, dove gli insegnanti di sostegno in più assegnati alle classi il prossimo anno saranno rispettivamente 26 e 11. A questi si aggiungono i 13 posti aggiuntivi alle superiori, per un totale di 46 insegnanti in più rispetto all’anno che si sta ormai per chiudere.

Anche il potenziamento – per i non addetti ai lavori si tratta di quegli insegnanti che teoricamente servirebbero ad arricchire l’offerta formativa ma che molto spesso vengono utilizzati come tappabuchi – non sarà intaccato dai tagli. Di questi posti, per il 2022-2023, ne sono stati assegnati 17 all’infanzia, 73 alla primaria,46 alle medie e 109 alle superiori.

