Viterbo, cucina. Aperto il ristorante dello chef Salvo Cravero a Bassano in Teverina

Lo chef Salvo Cravero ha aperto ieri un ristorante che porta il suo nome. Il Salvo Cravero Ristorante sarà il cuore pulsante dell’Olivo Country Club (in via di Pantanetta), il progetto di Alessandra Boselli che punta a creare un vero salotto di campagna. La collaborazione tra la struttura bassanese e Cravero nasce dalla condivisione di un’idea: esaltare il sapore della campagna della Tuscia nelle sue varie declinazioni, dando rilievo alle materie prime, al gusto, all’eleganza e all’accoglienza, tenendo sempre presente la cura della convivialità. Per questo Salvo Cravero ha elaborato un menù ispirato ai colori e ai sapori della terra, senza dimenticare un’eco di quel mare di ere geologiche lontane che ancora oggi lascia tracce fossili sul terreno. Una cucina che va all’essenza del gusto e trova la sua cifra stilistica nel gioco consapevole degli accostamenti e in una morbida armonia.

Dopo essersi diplomato all’alberghiero di Termoli, Cravero ha mosso i primi passi in cucina, fino a diventare capo partita al Grand Hotel Salus di Viterbo. Si trasferisce poi tra i fornelli dello storico ristorante romano Le Sans Souci (1 stella Michelin). Successivamente entra come chef a L’Antico Bottaro. L’incontro con Sara Perelli, la sua compagna, lo spinge a tornare nella Tuscia, a Vetralla, per aprire L’Etoile, un ristorante gourmet che trova subito spazio su tutte le principali guide.

Dopo la conclusione di questa esperienza viene assorbito dalle consulenze e dall’insegnamento presso la Gambero Rosso Academy. Incaricato da Alitalia, ora Ita Airways, di curare il menù per la prima classe “Magnifica”, nel 2019 è stato anche nominato Ambasciatore del gusto Doc Italy. Per orari di apertura e informazioni: www.olivocountryclub.it - [email protected] - telefono 0761.407253.



