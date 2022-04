Viterbo, violenza sessuale. Fa ubriacare quarantenne poi abusa di lei: a processo

Valeria Terranova 14 aprile 2022 a

Al via il processo a carico di un viterbese di 56 anni, accusato di violenza sessuale di gruppo ai danni di una 40enne insieme ad un 45enne, il quale nel frattempo è deceduto recentemente in circostanze ancora da chiarire. Finora la vicenda giudiziaria è slittata a causa dell’emergenza Coronavirus ma è entrata nel vivo ieri con l’udienza di ammissione prove che si è celebrata davanti al collegio presieduto dal giudice Elisabetta Massini. Durante la seduta tutte le parti, il pubblico ministero Michele Adragna, il difensore dell’imputato, l’avvocato Roberto Merlani e il legale della parte civile, l’avvocato Francesca Bufalini, hanno chiesto l’esame del 56enne.

La vittima, nonostante il trauma subito era presente in aula, ancora comprensibilmente scossa per quanto accadde la sera del 28 settembre del 2019 in un appartamento situato tra i quartieri Ellera e Santa Lucia. La richiesta di rinvio a giudizio per i due uomini fu promossa dal pm Michele Andragna a ridosso dell’estate del 2020, alla fine del lockdown, dopo aver coordinato le indagini condotte dagli uomini della squadra mobile. Stando alle ricostruzioni e alle tesi degli inquirenti, la 40enne sarebbe stata adescata dai due e insieme avrebbero consumato sostanze alcoliche nell’abitazione dell’imputato 56enne. La vittima, in stato di incoscienza a causa dell’alcol assunto in compagnia, sarebbe stata costretta a patire avance sessuali, consistenti in palpeggiamenti al seno e al sedere, e sarebbe stata obbligata a subire atti sessuali da parte dei due presunti stupratori. Secondo il quadro accusatorio formulato dagli investigatori, i due uomini avrebbero dunque approfittato della incapacità di reazione della donna, che in quel momento non era lucida e pertanto di aver abusato delle sue condizioni di inferiorità fisica e psichica. I due uomini poi furono rinviati a giudizio dal gup Giacomo Autizi a luglio dello scorso anno. In conclusione dell’udienza il terzetto collegiale ha dichiarato l’estinzione del reato per il 45enne passato a miglior vita e ha calendarizzato le udienze scandendole tra gli ultimi mesi del 2022 e i primi del 2023.

Nello specifico, il dibattimento, che ormai vedrà sul banco degli imputati soltanto il 56enne, il quale dovrà rispondere del reato di violenza sessuale, riprenderà il 9 novembre con l’audizione del primo testimone dell’accusa. A distanza di due settimane, il 29 novembre, si continuerà con l’ascolto di altri testi presenti nella lista del pm. Prima della pausa natalizia, il 14 dicembre, i testimoni citati dalla parte civile e quelli della difesa saranno chiamati a deporre sui fatti e si proseguirà poi dal 25 gennaio 2023 fino all’udienza dell’8 febbraio, data in cui, salvo eventuali imprevisti e cambi di programma, è prevista la discussione al termine della quale è attesa la sentenza.

