Viterbo, convegno Eric Gobetti sulle foibe. Mascioli (Anpi): “Volevano reprimere la libertà di pensiero”

Un grande successo, dice l’Anpi in un comunicato, la conferenza dello storico Eric Gobetti sul fascismo e le foibe svoltasi lunedì 11 aprile nella sala Anselmi. Per Tommaso Mascioli, presidente della sezione Nello Marignoli, “era da molto tempo che non si assisteva a un’assemblea così partecipata (100 partecipanti)”. Resta però il rammarico per non aver potuto far svolgere a Gobetti un’altra conferenza al liceo Santa Rosa “per il rifiuto da parte della scuola: peccato per gli studenti, che hanno perso una buona occasione formativa”.

“Altra macchia - aggiunge - è stata la necessità della presenza massiccia delle forze dell’ordine a tutela del buon andamento della manifestazione. Un brutto segnale per la nostra democrazia: una manifestazione culturale ha bisogno di essere difesa da attacchi possibili di forze eversive”. Riferimento a CasaPound, che nei giorni precedenti “aveva minacciato azioni eclatanti” contro l’iniziativa. Mascioli ce l’ha anche con la Provincia: “Subito il presidente ha fatto di tutto per negare le sale che erano state regolarmente richieste”.

“Lo scontro - conclude Mascioli - è avvenuto in gran parte alla luce del sole, sugli organi di informazione. Questi i protagonisti: le foibe oggetto di strumentalizzazione; l’arroganza ottusa del potere; l’incultura di chi nasconde la propria ignoranza dietro parole come riduzionista e negazionista; la volontà di prevaricazione dei neo fascisti; un’immagine della fisionomia di coloro che sono posti a capo delle istituzioni; la concezione patrimoniale del bene pubblico; la volontà di negare diritti tutelati dalla Costituzione da parte di chi, al contrario, dovrebbe tutelarli. Già, perché in ballo era la realizzazione di un diritto costituzionale: la possibilità di esprimere liberamente il pensiero”.



