Covid Viterbo, vaccinazioni. Da oggi al via le prenotazioni per 25mila over 80

Daniela Venanzi 13 aprile 2022 a

a

a

Al via oggi sul portale della Regione (www.salutelazio.it) le prenotazioni per la quarta dose di vaccino rivolta agli over 80 (nella Tuscia sono 25 mila persone) e ai soggetti fragili che hanno superato i 60 anni. Rispetto alle precedenti corse alla somministraazione della dose anti-Covid, questa volta forse non c’è la stessa attenzione che negli ultimi mesi ha visto coinvolte più fasce di età, così come la paura di contrarre il virus. Elementi, questi, che hanno spinto a fare la fila nei centri vaccinali del Viterbese e ad approfittare anche degli open day. La quarta dose booster arriva dunque anche nella Tuscia e nel resto della regione, dopo che già da ieri le prime quarte dosi sono state somministrate nel reatino. Il vaccino è prenotabile da oggi non solo sul portale regionale, ma anche tramite il medico di famiglia oppure direttamente in farmacia.

Partono le somministrazioni di Novavax

Ma come si sta attivando la Asl di Viterbo per fare fronte alle richieste? Sono già pronti i centri vaccinali per riprendere le inoculazioni? I circa 25mila vaccinandi rappresentano un numero che non desta particolare preoccupazione dal punto di vista della gestione. I momenti di ressa appartengono di più, infatti, alla primissima fase delle vaccinazioni, quando la platea di cittadini era ben più ampia e tutti temevano la malattia più che il vaccino. Oggi che la situazione dei contagi sembra essere contenuta - anche se ieri c’è stato un nuovo rialzo dei casi -, e sicuramente ha raggiunto livelli meno pericolosi in relazione al numero di morti, la quarta dose di vaccino non è vista più come un miraggio oppure come unica ancora di salvezza.

Furto al centro vaccini del Marcantoni. Denunciati tre giovanissimi

Naturalmente a Viterbo così come nel resto d’Italia per poter accedere alla quarta dose devono essere passati quattro mesi dal precedente booster oppure dalla negativizzazione del Covid. I centri vaccinali che saranno aperti in provincia di Viterbo saranno quattro: il centro diurno di Tarquinia, l’ospedale di Civita Castellana, il centro di vaccinazione all’interno della struttura di Santa Maria della Grotticella, a Viterbo, e l’ospedale di Acquapendente. Se poi dovessero aprirsi ulteriori necessità in corso d’opera e si dovranno pertanto rendere indispensabili altri siti per le inoculazioni, la Asl procederà con tutta probabilità alle aperture degli altri centri che precedentemente erano già attivi sul territorio, come ad esempio quello di Vetralla, e non solo. Sarà un processo che si potrà verificare in itinere, al momento dell’apertura delle prenotazioni. Una metodologia empirica basata sulle richieste effettive.

Rischiano il posto di lavoro 29 impiegati assunti dalla Asl per l'emergenza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.