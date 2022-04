Foibe, Gobetti accolto a Viterbo con un cuscino di rose lasciato da CasaPound

Mattia Ugolini 12 aprile 2022 a

In via Saffi, blindata dalle forze dell’ordine, si è svolta la discussa conferenza sulle Foibe dello storico negazionista Eric Gobetti. Nella sala Anselmi, di proprietà della Provincia, Gobetti e Tommaso Mascioli, presidente dell’Anpi, hanno parlato di fronte a 50 persone. Prima che l’evento iniziasse, una delegazione di CasaPound ha fatto ritrovare un cuscino di fiori dedicato ai martiri delle Foibe proprio all’ingresso della sala. Una contestazione pacifica, quella dei militanti della tartaruga frecciata, che sabato scorso erano scesi in piazza per chiedere che la conferenza venisse annullata, pena “azioni di protesta anche eclatanti”.

Per questa frase, il movimento dell’ultradestra aveva ricevuto una querela dall’Anpi. Nel suo intervento di apertura Mascioli è stato durissimo nei confronti del presidente della Provincia Romoli: “Si è piegato ai diktat fascisti, proponendoci addirittura di spostarci in un locale privato a spese dell’ente. Mi ha poi chiesto di affermare che le Foibe furono un’opera di pulizia etnica, ma non lo farò. E’ stato l’esempio dell’ottusa arroganza di un potere piccolo piccolo, dell’incultura. Mi vergogno di essere viterbese, come dovrebbero vergognarsi istituzioni e partiti”. Gobetti gli ha fatto eco: “Contro di me censura e propaganda, portate avanti con un’agenda che prevede anche violenza fisica. Io non nego la legge, dico che ha dei problemi ed andrebbe rivista. La destra ripete una bugia, sperando che diventi verità. Non ci fu nessuna pulizia etnica, termine che gli storici dovrebbero pretendere non venga utilizzato. E’ insensato utilizzare il termine ‘genocidio contro gli italiani’”.

Tuttavia, mentre lo scrittore stava parlando, uno spettatore è intervenuto per controbattere le sue tesi, asserendo che il numero degli infoibati dai partigiani jugoslavi, stando agli studi di una commissione istituzionale slovena, ammonterebbe a 100 mila unità. L’uditore ha proseguito sostenendo che nelle Foibe non finirono solo i fascisti e invitando lo studioso alla manifestazione del Comitato 10 Febbraio. Gobetti ha dichiarato che il comitato, secondo lui, non sarebbe apolitico e che, nei manuali di storia, non viene menzionata l’invasione della Jugoslavia da parte dell’Italia. CasaPound, in un comunicato, fa sapere di aver scelto di non contestare in loco Gobetti: “Avevamo proposto un contraddittorio ma non abbiamo ricevuto risposta. Annotiamo il poco coraggio mostrato dal presidente della Provincia, dal quale ci aspettavamo l'annullamento d’autorità dell’iniziativa”.

