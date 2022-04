Viterbo, ceramiche. La Cisl chiede il ritorno delle donne in fabbrica

Beatrice Masci 11 aprile 2022 a

Nel distretto ceramico di Civita Castellana la parità di genere venne raggiunta negli anni Ottanta, quando migliaia di donne lavoravano nelle industrie che producevano stoviglie. Una crisi lampo costrinse però il settore a chiudere, oppure, chi riuscì a non soccombere alla concorrenza, ad evolversi. Alcune aziende riuscirono a modificare i propri assetti, mollando la produzione di stoviglie per puntare sui sanitari. Oggi quei prodotti arrivano in tutto il mondo, sono apprezzati e richiesti.

Certo, la crisi energetica ha spezzato le gambe al distretto, ma i cassetti restano comunque pieni di ordini. Crisi sì, in definitiva, ma si spera momentanea. Eppure, in poco più di un ventennio, le donne che lavorano nel distretto (e che erano migliaia) oggi si contano sulle dita di una mano, e quelle che non lavorano negli uffici fanno le pulizie nelle fabbriche. Una strage assoluta di quote rosa. Eppure oggi le cose sono cambiate, tanto che la Cisl intende puntare l’obiettivo su questo aspetto, chiedendo alle aziende di tornare ad assumere le donne. “Far tornare le donne a occupare posti di lavoro all’interno dell’industria ceramica oggi è possibile”. A dirlo è Fabrizio Mastrogiovanni della Femca-Cisl.

Il responsabile della Cisl spiega anche perché: “Oggi la robotica e la meccanizzazione delle linee di produzione hanno abbattuto la movimentazione manuale dei carichi. Questo vuol dire meno lavoro manuale per i dipendenti e dunque la possibilità per le donne di tornare nelle aziende”.

Mastrogiovanni, spiega, inoltre che “le donne che si occupano delle pulizie in quegli ambienti, non fanno di certo un lavoro meno gravoso degli uomini che producono sanitari, per cui è assurdo che debbano restare fuori dal ciclo produttivo”. Il problema è capire se ci sono margini per nuove assunzioni. “Assolutamente sì - spiega il sindacalista - il settore ceramico è in espansione e non solo non c’è minore richiesta di personale, ma addirittura maggiore. La crisi attuale non riguarda il settore, ma i costi energetici. Superata questa crisi, si spera quanto prima, il distretto ceramico tornerà a correre per evadere gli ordini, mai venuti meno”. Se le proposte verranno accolte, come ci auguriamo avvenga da parte del mondo imprenditoriale, conclude Mastrogiovanni, “ci avvieremo verso un lento e progressivo riequilibrio di genere all’interno di un settore che da troppi anni ha visto una schiacciante predominanza maschile”.

