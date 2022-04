Viterbo, fotovoltaico a Grotte Santo Stefano. Convocata nuova conferenza servizi

11 aprile 2022 a

Un altro impianto fotovoltaico in dirittura d'arrivo nel territorio comunale di Viterbo. Il 19 aprile infatti l'ufficio Via della Regione ha convocato il tavolo tecnico per definire la valutazione di impatto ambientale del progetto presentato da E-Solar srl che coinvolge dei terreni nel comune di Celleno in località Selva-Podere della Morte e Viterbo nell'area di Grotte Santo Stefano.

Si tratta di un secondo incontro tra gli enti dopo quello avvenuto a fine gennaio. Nel frattempo la società proponente ha infatti presentato la documentazione a integrazione che era stata richiesta in quella sede.

Dal 31 marzo, data di pubblicazione dell'avviso, ci sono 30 giorni per le osservazioni. I terreni su cui è progettato l’impianto ricadono nel quadrante Nord del centro storico di Viterbo ad una distanza circa di 11 km nelle località “Campo Lungo, Pianale e Pian Auta” e nel quadrante Ovest e Sud del centro storico di Celleno ad una distanza di circa 1,7 km nelle località “Selva, Podere della Morte”.

L’impianto in progetto si articola in due sezioni: quella Aubicata sul territorio del comune di Celleno e sezione B ubicata sul territorio del comune di Viterbo e più specificatamente nella frazione di Grotte Santo Stefano. Avrà una potenza di 82,24 Mw.

Durante il tavolo di gennaio l’area Via della Regione ha espresso perplessità, per la sezione di Viterbo chiedendo un’integrazione dello studio sulla visibilità dell’impianto con particolare riferimento alla viabilità prossima. “Sulla base di tale studio chiede una revisione del progetto, prevedendo in particolare una diminuzione della superficie occupata in prossimità delle Strade adiacenti e prossime mediante riduzione della potenza, installazione di pannelli più performanti o avvicinamento delle file. Chiede uno studio più approfondito sulle essenze da mettere a dimora prevedendo una altezza sufficiente a schermare i pannelli. Dovrà essere studiata una soluzione che non impedisca la visione della visuale d’orizzonte.Va valutata anche una ricollocazione in altre aree.Per quanto riguarda la sezione di Celleno con particolare riferimento alla sezione ovest, chiede di individuare i punti di visibilità e di non visibilità a 360°ed eventualmente individuare misure mitigative o modifiche progettuale atte a limitare l’impatto visivo”. Integrazione documentale che ora è arrivata è sarà discussa dunque nel tavolo in programma il 19 aprile.



