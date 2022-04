Viterbo, terme Inps. Sensi rilancia il progetto di Federterme

Massimiliano Conti 11 aprile 2022 a

Ex Terme Inps: la famiglia Sensi ha un piano e torna a suonare la sveglia. I gestori delle Terme dei Papi lanciano un appello all’amministrazione che verrà perché riprenda subito in mano una pratica attualmente arenata in Regione. “Quando e se mai uscirà il bando, noi siamo pronti a presentare un progetto per la trasformazione delle ex Terme Inps in una struttura alberghiera di primo livello”, afferma Fausto Sensi, a detta del quale il piano di rilancio messo a punto da Federterme, l’advisor individuato a suo tempo dall’amministrazione Michelini, “aveva il pregio di prevedere in maniera intelligente lo sviluppo di una consistente parte ricettiva”.

Quella che a livello termale a Viterbo tuttora manca. “A noi interessa uno sviluppo della ricettività - continua Sensi - al di là di chi sarà a gestirla. Ovviamente, forti del nostro know how ci candidiamo, ma dovesse vincere qualcun altro, ben venga: purché questo qualcuno abbia la forza per trasformare le ex Terme Inps in una struttura in linea con gli attuali, elevatissimi standard di mercato”. Le stesse Terme dei papi, secondo il patron, avrebbero tutto da guadagnare dalla nascita di un complesso alberghiero adiacente allo stabilimento di strada Bagni, che oggi può contare soltanto su 33 camere. Insufficienti a soddisfare una domanda che, con la fine della pandemia, è destinata a crescere, almeno si spera: i segnali in vista delle vacanze pasquali sono incoraggianti. Per la cronaca, il piano di rilancio messo a punto da Federterme prevedeva: 12 camere cinque stelle suite superior, 31 camere 5 stelle suite, 42 camere 5 stelle, 15 camere 4 stelle, per un totale di cento stanze con servizi. All’interno un ristorante principale con 250 coperti, un ristorante gourmet con 40 coperti, una wellness spa con capienza per 300 persone e un’area dedicata ai trattamenti con capienza di 40 persone. Inoltre, 12 strutture coperte per la ristorazione veloce chiamate a utilizzare prodotti della tradizione alimentare dell’area viterbese.

Ammontare dell’investimento complessivo: 32 milioni, dei quali almeno 22 necessari solo alla riqualificazione dell’area. Nel febbraio 2020 dal cilindro dell’allora assessore al termalismo Enrico Contardo saltò fuori anche un fantomatico gigante del settore alberghiero pronto a investire tutta questa montagna di soldi. Poi non se ne è saputo più nulla. Così come non si è saputo più nella del piano di Federterme, fermo in qualche cassetto della Regione Lazio, che lo aveva stoppato per mancanza di due allegati fondamentali: il parere di compatibilità urbanistica, alla luce del vincolo calato dalla Soprintendenza su 1.600 ettari di territorio viterbese, e l’indicazione precisa del quantitativo d’acqua disponibile. Su quest’ultimo fronte l’ex capogruppo del Pd Alvaro Ricci, nel novembre scorso, era riuscito a far approvare dal consiglio comunale un emendamento che stanziava 100 mila euro per eseguire le prove meccaniche di emungimento. Ma anche di quest’ultima pratica si sono perse le tracce.

