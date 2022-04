Viterbo, selciato in rovina in largo Africa. Cumuli di sampietrini qua e là

Roberto Pomi 10 aprile 2022 a

Largo Africa, la piazza della vergogna in un’area importante del capoluogo. La scena che si presenta davanti agli occhi di chiunque arrivi da queste parti è davvero surreale. Un’intera area, a servizio di un supermercato e una serie di negozi, tra cui una farmacia, è nel più totale abbandono.

I sampietrini di questo spazio sono in grande parte saltati e lasciati sul posto a rendere ancora più impervia l’esperienza di guida. A giocare lo stesso effetto sono le numerose buche, alcune assurte al rango di piccolo crateri. Sta di fatto che, se per qualche ragione recondita, dovesse tenersi lì una sassaiola, la materia prima non mancherebbe. Un quadrante del capoluogo, quello dell’area Sud, tanto rilevante commercialmente e sul piano dei servizi quanto ormai totalmente abbandonato a se stesso. Gli spazi a verde sono lasciati in balia della crescita dell’erba e trasformati in ricettacolo di rifiuti e sporcizia. I cartelli della segnaletica in parte divelti e in parte ormai piegati. A pochi metri dallo scandalo di largo Africa, praticamente dall’altra parte della strada, troviamo lo spazio davanti alla chiesa delle Fortezze. Anche qui la sensazione di essere in una terra di nessuno è forte.

In alcune ore del giorno non è difficile incappare in persone che si siedono sui gradini per iniettarsi dosi di droga. Nei mesi scorsi un cittadino aveva anche filmato la scena, affidando ai social lo scandalo dell’opinione pubblica. A pochi metri sorge la Cittadella della Salute, quartier generale dell’Azienda Sanitaria Locale. Nella zona si trovano anche gli uffici di Talete e tante attività altamente frequentate. Tornando a largo Africa il rischio che una pavimentazione così sconnessa rappresenti un rischio per l'incolumità dei cittadini sembra un tema non posto, qualcosa che non interessa praticamente a nessuno. Eppure ogni giorno sono migliaia le persone che, per varie ragioni, parcheggiano o camminano su questo piazzale.

