Viterbo, mostra sulle foibe presidiata dalle forze dell'ordine

“I due incontri sulle foibe con Eric Gobetti si faranno. Lunedì prossimo alle 16 nella sala della Provincia e la mattina di martedì 12 aprile al liceo Santa Rosa. Non ci facciamo di certo intimidire da Casa Pound che sta cercando in tutti i modi di ostacolare le nostre iniziative”. A parlare è il presidente della sezione Anpi Nello Marignoli di Viterbo, Tommaso Mascioli, che ieri pomeriggio nella sala Anselmi ha inaugurato la mostra fotografica Testa per dente, che documenta le affermazioni dello storico torinese sulle foibe. “Non siamo noi ad aver creato questo clima di tensione - sottolinea Mascioli - e proprio per questo non possiamo sottostare ai ricatti di chi si sta opponendo con le minacce e la violenza allo svolgimento della nostra manifestazione”. Il riferimento è ai militanti di Casa Pound Viterbo, che due giorni fa hanno annunciato “azioni di protesta, anche eclatanti, per non permettere lo svolgimento di tale oltraggioso evento”.

Già ieri, nel giorno dell’inaugurazione della mostra nella sala Anselmi, le forze dell’ordine hanno presidiato via Saffi, con la presenza di agenti della digos, poliziotti, carabinieri e guardia di finanza, mentre per oggi pomeriggio alle 16 in piazza dei Caduti Casa Pound ha organizzato una mobilitazione chiamando a raccolta “militanti, simpatizzanti e libera cittadinanza per chiedere l’annullamento dell’evento o, in alternativa, un pubblico confronto sull’argomento durante lo svolgimento della conferenza”. Un clima di crescente tensione, come testimoniato anche da alcuni striscioni apparsi la scorsa notte in vari punti della città, in cui Casa Pound accusa Eric Gobetti di “negare le foibe”. “Se il ricatto fascista passerà - la replica dell’Anpi in una nota - significherà aver concesso d’ora innanzi a Casapound il diritto di veto su ogni manifestazione democratica. Bene ha fatto il presidente del Comitato provinciale Anpi Enrico Mezzetti a presentare denuncia alla magistratura. Alle violenze e alle intimidazioni fasciste bisogna opporre la forza della democrazia e le istituzioni tutte, a partire dall’amministrazione provinciale facciano la loro parte per isolare associazioni e personaggi che fanno dell’incultura e dell’intimidazione il proprio vanto”.

E, a proposito della Provincia, il presidente Alessandro Romoli ieri mattinata parlato attraverso un comunicato precisando che “da quanto ho potuto appurare dagli approfondimenti svolti nella giornata di ieri (giovedì scorso, ndr) e dalle dichiarazioni fatte da parte del presidente di Anpi Viterbo nella mattinata odierna (ieri, ndr), la manifestazione è volta ad approfondire il tema delle foibe con un approccio che, da quanto appare, nega che quanto occorso possa essere inquadrato come pulizia etnica. Tali dichiarazioni destano viva preoccupazione nello scrivente che per sensibilità culturale, ma ancor più per dovere istituzionale, ha il preciso compito di contribuire a garantire l’osservanza delle leggi. Tutto ciò premesso, verificherò personalmente lo stato delle cose in modo tale da poter assumere le iniziative più opportune”.

