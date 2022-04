Viterbo Covid, tornano a crescere i ricoveri. In terapia intensiva un paziente

A. N. 07 aprile 2022 a

a

a

Tornano a crescere i ricoveri per Covid nella Tuscia: se intorno a metà marzo a Belcolle erano nel complesso una quarantina, tra Malattie infettive, Medicina Covid e Terapia intensiva, negli ultimi due giorni, il 5 e il 6 aprile, hanno superato i sessanta, con in più il ritorno di un paziente in intensiva, eventualità che non si verificava dal 20 marzo. E ieri si è avuta una nuova vittima, si tratta una paziente viterbese di 92 anni.

Sono numeri che non preoccupano particolarmente la Asl sul piano della pressione sull’ospedale, ma che raccontano di un Covid che, ben lungi dal recedere, porta sempre più viterbesi ad essere ricoverati. Ieri, su 320 nuovi casi, cinque sono stati portati proprio a Belcolle.

Studenti in piazza contro il doppio turno “Noi presi in giro”

Dal 1° di aprile, quando i ricoveri erano 54 in tutto, 40 a Malattie infettive e 14 a Medicina Covid, un aumento c’è stato: il 5 aprile erano in tutto 64 (44 a Malattie infettive, 16 in Medicina Covid e 1 in intensiva), così come ieri (43 a Malattie infettive, 19 a Medicina Covid e 1 in intensiva). Se si risale alla metà di marzo, il 15 c’erano 37 persone ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 6 presso Medicina Covid e nessuno a Terapia intensiva.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, i 320 casi accertati di ieri sono collegati a tamponi eseguiti su cittadini residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 69 a Viterbo, 19 a Soriano nel Cimino, Vignanello e Vetralla, 13 a Ronciglione e Sutri, 11 a Oriolo Romano e Tarquinia, 9 a Canepina, Marta, Tuscania e Vasanello, 8 a Montalto di Castro, 7 a Caprarola, 6 a Blera, Gallese e Orte, 5 a Bagnoregio, Calcata e Capodimonte, 4 ad Acquapendente, Bolsena, Carbognano, Civita Castellana, Montefiascone e Monterosi, 3 a Bassano in Teverina, Bassano Romano, Castiglione in Teverina, Corchiano, Grotte di Castro, Piansano e Valentano, 2 a Fabrica di Roma, Farnese, Graffignano, Vejano e Vitorchiano, 1 a Bomarzo, Capranica, Civitella d’Agliano, Faleria, Latera, Nepi e San Lorenzo Nuovo. In totale, alle 11 di ieri mattina, i casi di positività residenti o domiciliati nella Tuscia sono saliti a 62.910.

Coronavirus, 12 ricoveri in 24 ore. Uno in terapia intensiva

Il dato che fa da contraltare è quello relativo ai pazienti giunti alla fine del periodo di isolamento o alla negativizzazione: ieri sono stati 389. Ma come detto, in questo contesto, sebbene la pressione sul sistema ospedaliero si mantiene bassa, a destare preoccupazione è il numero dei ricoveri che sono stati registrati negli ultimi giorni.

Crisi nera per i tassisti viterbesi “Colpa del Covid e del Comune”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.