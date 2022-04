Viterbo, sanità. Presidio dei lavoratori Splendid sotto la Asl “Chiarezza su straordinari e rimborsi spese”

B. M. 07 aprile 2022 a

Il sindacato Usb e il movimento Tuscia in lotta hanno manifestato ieri mattina, davanti alla Cittadella della Salute per richiamare l’attenzione della Asl sulle problematiche di natura contrattuale portate alla luce da una parte dei dipendenti della cooperativa Spendid, legata alla Asl da un appalto per i servizi di trasporto dei malati.

Una delegazione sindacale ha incontrato i vertici della Asl per illustrare i problemi. Al termine dell’incontro Elisa Bianchini, dell’Usb, ha spiegato: “La cooperativa impiega una quarantina circa di autisti, impegnati nel trasporto dei malati che dalle abitazioni o dai centri di cura devono raggiungere l’ospedale per trattamenti di vario genere. Una decina di autisti si sono rivolti al nostro sindacato lamentando problemi nelle buste paga. Da quanto ci risulta, dopo aver analizzato i loro tesserini e le loro buste paga, alcune ore verrebbero pagate regolarmente, mentre altre vengono pagate come trasferte oppure rimborso spese. E’ chiaro che le ore non pagate come da contratto, ma rimborsate, non valgono alla fine dei contributi. In questi mesi - prosegue Elisa Bianchini - abbiamo più volte avuto anche incontri con la cooperativa, che tuttavia ha sempre ribadito la correttezza del suo operato. Per questo abbiamo chiesto un incontro con la Asl, chiedendo non solo di vigilare, ma anche, e soprattutto in questo caso, di valutare la situazione e richiamare la cooperativa al rispetto delle regole”.

Un prossimo incontro è in programma per il 27 aprile. “A quel tavolo - conclude Elisa Bianchini - speriamo di poter incontrare anche i vertici della cooperativa per chiarire una volta per tutte la situazione. I lavoratori, infatti, chiedono che vengano pagate tutte le ore regolarmente lavorate”.

