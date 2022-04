Viterbo, crollano pezzi di intonaco di Marta. Sindaco chiude la strada sotto il cavalcavia

Danilo Piovani 06 aprile 2022 a

a

a

Crescono le preoccupazioni e le prese di posizione di tanti cittadini, per quello che è accaduto giorni fa, sotto il ponte del cavalcavia attraversato dalla strada provinciale Verentana, nel tratto della variante, tra i due supermercati. Infatti a causa di un mezzo pesante andato a sbattere nel sottostante ponte di viale Trento, parte dell’intonaco superiore della struttura è crollata a terra, fortunatamente senza incidenti e subito il sindaco, per evitare pericoli ha fatto apporre due divieti di transito in ambo i sensi di marcia, della strada sottostante e questo, per scongiurare eventuali e spiacevoli situazioni o altri distacchi di calcinacci.

La leggenda di Pietro Taruffi e della Coppa del Drago

C’è da dire che nonostante i divieti di transito bene evidenti, lungo la strada in questione, diversi automobilisti ogni giorno a proprio rischio e pericolo continuano a transitare con le proprie vetture sotto il ponte, a volte spostando anche i cartelli di divieto. Una situazione critica che non fa dormire sonni tranquilli a tanti residenti, che puntando il dito sul distacco dei calcinacci ed intonaci del ponte, hanno evidenziato come la gabbia di ferro mostri una serie di criticità che richiederebbero una urgente verifica. Il sindaco ha subito richiesto da parte dell’Astral un accertamento sulla tenuta della struttura, c’è da dire che subito è intervenuta una squadra di tecnici dell’ente competente, ma a tutt’oggi e sono trascorsi diversi giorni, nulla di ufficiale è pervenuto al Comune di Marta, sullo stato di salute del ponte, che qualcuno ironizzando già chiama “dei sospiri”. Infatti, di sospiri ogni volta che passano i mezzi pesanti e le vetture sopra il ponte, i cittadini ne fanno tanti, dettati dalla preoccupazione.

Olio d'oliva, tre premi per i prodotti della Tuscia

Sono tanti coloro che, forse inconsapevolmente di ciò che è accaduto, continuano a passare ogni giorno, centinaia tra vetture, camion, autobus di linea, che provengono da Viterbo per Marta e Valentano e quelle dei paesi limitrofi che passando per Capodimonte, attraversano la variante Verentana, con questa criticità. I più ottimisti dicono che il ponte attraversato dalla strada Verentana gode ottima salute, ma chi può dirlo, se ancora non è stata fatta una approfondita verifica di stabilità? Vengono i brividi dicono alcuni cittadini se avvenisse come purtroppo in passato, un repentino crollo della struttura, data l’alta densità di circolazione che giornalmente le vetture percorrono su questa strada Provinciale che attraversa il ponte di viale Trento, nella periferia del paese denominata zona Peep.

I cittadini aspettano risposte certe ed una immediata verifica del ponte, per ritornare alla normalità, in quanto i divieti sulla strada sottostante la struttura stanno creando notevoli disagi ai residenti, costretti a fare un ampio giro per raggiungere le loro abitazioni, per questo stop che non si sa bene quanto ancora potrà durare.

Parteciperanno al Vinitaly 13 produttori viterbesi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.