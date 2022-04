Viterbo, bomba davanti casa di dirigente comunale di Tarquinia. Due denunce

Fabrizio Ercolani 06 aprile 2022 a

Ordigno rudimentale dinanzi alla casa dell’allora dirigente del settore urbanistica del Comune di Tarquinia: la polizia individua i presunti autori e li deferisce all’autorità giudiziaria con l’accusa di minacce. Si tratta di un 40enne italiano con numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona ed i pubblici ufficiali, titolare di un lotto di terreno ed immobile da demolire in località “San Giorgio” (attività amministrativa seguita dal funzionario vittima del reato), insieme ad un cittadino 21enne di nazionalità egiziana con precedenti di polizia in materia di stupefacenti ed invasione di terreni.

I fatti risalgono al 23 giugno 2021 quando un ordigno rudimentale, costituito da una latta per olio con una miccia e della polvere da sparo uso caccia privo di innesco, per cui non poteva esplodere, ma avrebbe comunque potuto incendiarsi, accompagnato da una lettera anonima con gravi minacce rivolte ad un funzionario del comune di Tarquinia ed ai suoi familiari furono trovate dinanzi all’ingresso della loro abitazione privata. Fin da subito si ebbe il sentore che la vicenda fosse legata alle ordinanze di demolizione emesse in località San Giorgio, una vicenda annosa che più volte è stata al centro della cronaca locale e che ancora oggi continua ad essere una vicenda spinosa. A suffragare tale tesi anche il contenuto della lettera: subito si è pensato a un gesto intimidatorio che potrebbe essere legato all’attività della dirigente. La visione delle telecamere poste in prossimità dell’abitazione, in una zona centralissima della città aveva portato a far convergere i sospetti su un uomo, poi interrogato. Nella casa però non sono stati trovati elementi probanti e l’uomo è stato rilasciato a piede libero.

L’attività investigativa, attivata nell’immediatezza da personale della Digos della Questura di Viterbo e del commissariato di Tarquinia, ha consentito poi di identificare i due autori del fatto. Alla dirigente comunale era arrivata subito la solidarietà dei consorzi di San Giorgio e del sindaco Alessandro Giulivi: “Solidarietà e vicinanza dopo i fatti accaduti alla dirigente comunale dell’ufficio urbanistica e a tutto il personale coinvolto. Siamo certi che le indagini condurranno presto al colpevole e agli artefici di questa terribile azione. Non abbiamo mai esitato ad intraprendere la strada della giustizia e della legalità e continueremo così. Senza paura”. In esito a quanto emerso i soggetti sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per il reato di minacce.

