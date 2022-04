Viterbo, morto Franco Cucciniello storico direttore dell'Aldero Hotel di Civita Castellana

A. P. 06 aprile 2022 a

Grande dispiacere e cordoglio ha suscitato a Civita Castellana e in tutta la Bassa Tuscia la notizia dell’improvvisa scomparsa di Franco Cucciniello, direttore dell’Aldero Hotel. Franco Cucciniello, 70 anni di età, era molto noto nella zona dell’area falisca sia per il lavoro che svolgeva da decenni con grande professionalità e sia per la sua sincera affabilità e bontà che lo rendeva amabile con i suoi clienti. Una persona davvero simpatica e gentile. Molti gli attestati di stima che sono giunti alla moglie Andreina e ai figli Daniele e Gianluca ai quali si associano quelli della redazione del Corriere di Viterbo. Durante i funerali, che si sono svolti ieri pomeriggio al duomo, le offerte dei fedeli sono state donate all’ospedale Andosilla.

