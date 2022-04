Viterbo, crisi nera per i tassisti: “Colpa del Covid e del Comune”

Daniela Venanzi 06 aprile 2022 a

a

a

Non se ne parla mai, eppure il turismo, quello che è stato più colpito dalla pandemia in tutta Italia e naturalmente anche a Viterbo, non è solo artigianato, hotel, b&b, prodotti tipici, arte, storia e borghi da scoprire. C’è una categoria, in questo ambito, che sta soffrendo in modo particolare ormai da più di due anni a questa parte: sono i tassisti, un popolo di partite Iva che nella città dei papi conta 16 operatori. Proprio loro si fanno portavoce delle grandi difficoltà in cui versa il settore.

Ciambella (Pd): "Il Comune può chiedere soldi al governo per potenziare il trasporto pubblico"



“E’ uno scandalo quello che ci sta succedendo - interviene uno di loro, Matteo Ruchini - e non solo a livello nazionale, diciamo che anche Viterbo ci ha messo del suo”.

Come mai, cosa sta succedendo a Viterbo?

“Qui la situazione era già grave di suo. Poi ci si è messa la pandemia. A Viterbo il turismo fino a qualche anno fa era rappresentato da americani, russi e cittadini di tante altre nazionalità. Venivano in città e poi si recavano a Caprarola, alle terme, nei luoghi pù belli della Tuscia. Molti ci chiedevano di essere accompagnati a Roma fino all’aeroporto. Ecco, quel mondo lì è completamente scomparso. Un po’ è anche l’effetto della paura del Covid: la pandemia ha spaventato molto la gente. E poi ci si è messa l’amministrazione comunale. Sia quella precedente che quella che se n’è appena andata. Pensi che è i nostri prezzi per le corse sono ancora quelli concordati con il Comune nel 2007. Sono passati 15 anni e sono gli stessi, con la corsa minima a 5 euro. In pratica, nessuna differenza rispetto a quando il gasolio costava un euro al litro, meno della metà di oggi. E questo, nonostante abbiamo chiesto un adeguamento delle tariffe”.

La Cna: "Via alle domande per i contrinuti a fondo perduto destinati a taxi e Ncc"

Insomma nessuno vi ha ascoltati?

“No, nessuna risposta e questo ci ha fatto veramente male. Una assenza politica che ci fa vivere al limite. In questa battaglia non sono solo: insieme a me, in prima linea, c’è Luca Zannarini, ma anche tutti gli altri colleghi naturalmente. Pensi che neanche l’adeguamento dell’indice Istat, riconosciuto in tutte le città d’Italia, a noi è stato concesso. E’ per questo che siamo molto arrabbiati”.

E come fate a lavorare allora? Se il turismo non c’è e viste le condizioni che sta descrivendo?

“La nostra piccola fortuna è quella di avere una clientela abituale. Persone che non guidano per scelta, chi è anziano e non ha più la macchina, gli stranieri. Uno zoccolo duro che ci permette di fare fronte alle necessità, ma se fosse per il Comune saremmo veramente inguaiati senza via d’uscita”.

Cosa chiedete alla prossima amministrazione?

“Chiediamo di essere trattati umanamente. Di essere tenuti nella giusta considerazione. Chiediamo che vengano rivisti i prezzi, aggiornati ai relativi indici Istat, e chiediamo che venga istituita una commissione trasporti come succede in tutte le parti d’Italia. Questa per noi, allo stato attuale, è una vergogna non più sostenibile”.

Distrugge il lunotto di un taxi in sosta. Denunciato straniero

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.