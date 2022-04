Viterbo, energie rinnovabili. Scende in campo l'università della Tuscia

B. M. 05 aprile 2022 a

La ricerca di fonti energetiche alternative non è più rinviabile. Non solo per problemi ambientali, ma, come la situazione internazionale sta dimostrando, anche per fattori geo-politici. In questo contesto la ricerca gioca il ruolo principale. Lo dimostra l’intesa sottoscritta dal Crul (Comitato di coordinamento regionale delle Università della regione Lazio) e Irena (l’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili). L’accordo istituisce una nuova partnership volta a sviluppare una ricerca congiunta sul campo della crescita delle energie rinnovabili, tra cui la bioenergia, la geotermia, l’energia idroelettrica, oceanica, solare ed eolica. Irena e Crul lavoreranno a stretto contatto in una serie di settori chiave per l'attuazione dell’intesa, “tra cui - si legge nell’accordo - studiare l'uso delle fonti energetiche rinnovabili in diversi contesti territoriali e la ricerca relativa all’idrogeno e ai sistemi multi-energia; promuovere l’istruzione superiore nel campo delle energie rinnovabili; formulare consigli politici comuni per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e facilitare la condivisione delle conoscenze e il trasferimento di tecnologie per fornire energia pulita e sostenibile alla crescente popolazione mondiale”.

La cerimonia per la firma dell’accordo si è svolta durante il forum “L’ecosistema universitario della regione Lazio: la conoscenza come patrimonio: dall’offerta di istruzione superiore internazionale del Lazio al Centro di eccellenza del distretto tecnologico della cultura”, a Dubai, presso il padiglione Italiano dell’Expo. Il memorandum è stato firmato da Francesco La Camera, direttore generale di Irena, e dal professor Stefano Ubertini, presidente del Crul.

“Attraverso la sottoscrizione di questo protocollo, il Crul potrà entrare a far parte del network dell’Agenzia per lo scambio di buone pratiche, di programmi di docenza e tirocinio, per l’interscambio di ricercatori e studenti e per la presentazione di progetti congiunti sulla sostenibilità energetica, energie rinnovabili e raccolta dati”, ha commentato l’assessore regionale allo Sviluppo economico Paolo Orneli. Il direttore generale di Irena Francesco La Camera, ha aggiunto: “Un ecosistema della conoscenza che fa progredire la ricerca e crea una forza lavoro umana qualificata è fondamentale per aumentare la diffusione delle energie rinnovabili”. Il presidente del Crul Stefano Ubertini ha commentato: “Le energie rinnovabili rappresentano un’opportunità necessaria da cogliere sulla quale dovranno convergere le istituzioni investendo sulla ricerca e sullo scambio di conoscenze”.

