Viterbo, elezioni comunali. Sicurezza in città, Scuderi: "Le forze dell'ordine lavorano bene"

Poca sicurezza in città? Non è colpa delle forze dell’ordine, dice il candidato sindaco Giovanni Scuderi: “E’ evidente che chi oggi sta cavalcando l’onda emotiva dell’insicurezza a Viterbo non si è minimamente accorto del grande sforzo messo in campo proprio dalle forze dell’ordine in tutti i quartieri e si sta comportando come quel medico che insiste a volre curare la prostata di un paziente malato di polmonite”.

Il problema, secondo Scuderi, che rivendica con forza la sua non appartenenza agli apparati di partito, non sono i controlli, ma “l’economia, il degrado, le infrastrutture, la scuola, la cultura, i servizi”. Insomma, tutti temi a cui evidentemente le varie amministrazioni che si sono succedute a Palazzo dei Priori negli ultimi anni non hanno prestato la dovuta attenzione: “Gli agenti - aggiunge Scuderi - controllano con regolarità alcuni esercizi pubblici. Sono state inoltre recentemente inaugurate delle sale di ascolto protette per le donne vittime di violenza di genere sia dai carabinieri che dalla Questura, i cui operatori partecipano attivamente alle iniziative in rete con la Asl e con le associazioni impegnate nell’aiuto alle donne vittime di violenza. Con spirito di servizio tutti i giorni le forze dell’ordine si adoperano per i cittadini, facendo sentire loro vicinanza e presenza. Anche nelle scuole, a partire dalla primaria, dove intervengono con lezioni su immigrazione, bullismo, cyberbullismo, violenza di genere, legalizzazione delle sostanze stupefacenti”.

Scuderi, insomma, strizza l’occhio alle forze dell’ordine, convinto di interpretare meglio degli altri il sentimento popolare: “Chi non vive di politica, ma sta in mezzo alla gente sa benissimo come funzionano le cose. Tutti i candidati parlano - conclude - ma solo chi sta quotidianamente fra la gente al centro della città, e non solo durante la campagna elettorale, sa vedere e apprezzare gli sforzi e la volontà messi in atto da chi è al servizio dei cittadini”.

