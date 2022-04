Viterbo, elezioni comunali. Psicodramma per Forza Italia e Partito Democratico

R. V. 04 aprile 2022 a

Prima l’intesa col Pd sulla Provincia: gli avevano assicurato che nel centrodestra, nonostante le polemiche e i rischi di cui “sparlavano” i giornali, non sarebbe successo nulla e invece è caduto il Comune. Adesso il caos elettorale con tanti esponenti di primo piano in libera uscita. Di fronte a ciò si dice che Antonio Tajani sia fuori dalla grazia di Dio. Quello di Viterbo, per Forza Italia, rischia di diventare un caso nazionale. E lui, che a novembre, di fronte al conforto dei rappresentanti del territorio, disse ad Arena di non preoccuparsi e di votare tranquillo per il duo Romoli-Nocchi, non è disposto a chiudere un occhio anche stavolta.

Giovanni Arena verso il Pd tratta il posto di vicesindaco

Domani, per arginare l’incendio, o ricondurre i buoi nella stalla, arriva in città Francesco Battistoni, ma le nuovole all’orizzonte sono cariche di grandine. Giovanni Arena, sentitosi tradito e per nulla disposto a portare acqua a un candidato a sindaco (per il centrodestra senza FdI) proveniente dalla sua ex amministrazione, continua infatti a trattare col Pd, per fare il vice sindaco di Alessandra Troncarelli, nonostante l’ordine arrivato da Roma di non spostarsi dal centrodestra perché così ha deciso Berlusconi. Protagonista sabato pomeriggio di un duro confronto con il coordinatore provinciale, Andrea Di Sorte, e quello comunale, Giulio Marini, avrebbe fatto addirittura sapere ai suoi sostenitori che tra domani e mercoledì potrebbe dare l’annuncio ufficiale del suo passaggio a sinistra.

Con lui gli uscenti Isabella Lotti (compagna di Romoli), Elpidio Micci e Paola Bugiotti, oltre ovviamente ad Alessandro Romoli. Quest’ultimo, vero regista dell’operazione rosso-azzurra, si apprende che domani è atteso con particolare ansia da Battistoni per la resa finale dei conti. Se confermerà la sua alleanza di ferro col consigliere regionale Enrico Panunzi, così come se le minacce di Arena non si riveleranno un bluff (così qualcuno continua a sperare), a tenere alti i colori di Forza Italia, quella ufficiale, resterà solo Marini: non si ricandideranno né Paolo Muroni, né Antonella Sberna. In lista spazio perciò a nomi nuovi quasi per una sorta di prova generale di rifondazione del partito da attuare dopo le comunali.

L’alleanza col Pd a trazione Regione Lazio - progetto manifestatosi apertamente con l’elezione di Romoli a presidente della Provincia e la clamorosa mancata sfiducia dei dem alla giunta Arena - si sta dunque rivelando devastante per gli equilibri all’interno della classe politica locale. Anche per lo stesso Pd, dove a sua volta, a causa della corrispondenza di amorosi sensi con gli azzurri, aumenta il malcontento. Non vogliono infatti ricandidarsi, come si sa, né Alvaro Ricci, né Francesco Serra. Quest’ultimo, col fine di coinvolgerlo il più possibile nella battaglia elettorale, nel frattempo è stato però nominato coordinatore dell’assemblea comunale. Ecco quanto si legge in una nota diffusa ieri: “Si è svolta nei giorni scorsi l’assemblea comunale del Pd. E’ stato un importante momento di confronto e dibattito in vista delle elezioni comunali. Eletti il direttivo dell’assemblea e il coordinatore, nella persona di Francesco Serra. Sulla sua figura tutta l’assemblea si è espressa favorevolmente e all’unanimità. Serra rappresenta infatti un pezzo importante della storia del Pd della nostra città, una figura politica e istituzionale di grande esperienza che ha saputo, anche nei momenti più difficili del nostro partito, mettersi a disposizione e fare la sua parte. La conoscenza che ha dell’amministrazione e delle questioni e dei temi cruciali di Viterbo può senza dubbio portarlo a svolgere questo compito con grande capacità. Lo stesso, nel suo intervento - continua la nota - ha sottolineato l’importanza di avere un radicamento su tutto il territorio comunale, la necessità di coinvolgere persone nuove e anche giovani e la necessità di lavorare con la certezza che sapremo rivestire un importante ruolo alle comunali. Con l’elezione del coordinatore si va ad implementare una fase del dibattito politico che coinvolge tutti i circoli per sviluppare il dialogo con la città e tra i nostri organi ed iscritti e con i nostri rappresentanti nelle istituzioni, in modo coordinato su tutto il territorio di Viterbo, città e frazioni”.

La nota è firmata dalla segretaria del circolo di Viterbo, Patrizia Prosperi, e da Giorgia Gasbarri (San Martino), Moreno Giuggiarini (Grotte Santo Stefano) e Marco Pulcinelli (Bagnaia). La parola d’ordine è di serrare le fila per evitare la debacle, pure perché, viste le difficoltà del Movimento 5 Stelle e di Azione a formare le liste proprie e il caos che regna in Forza Italia, dagli alleati o presunti tali non ci si può aspettare più quello che si desiderava.

Forza Italia nel caos, Marini prova a fare il pompiere

