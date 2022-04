Viterbo, donazione alla biblioteca. Archeologa lascia in eredità cartine, diari di scavo e pubblicazioni scientifiche

04 aprile 2022 a

Il 29 marzo si è spenta a Pomezia la professoressa Maria Fenelli (nella foto), archeologa, topografa, docente universitaria e ricercatrice di fama internazionale.

Durante la sua operosa vita, si è divisa tra ricerca sul campo, pubblicazioni scientifiche, docenza universitaria e un’intesa attività divulgativa che l’ha resa particolarmente amata nei territori da lei studiati e frequentati.

Le ricerche della professoressa Fenelli si sono interessate a diverse zone laziali, tra cui anche il territorio viterbese. Non si possono non ricordare infatti gli importantissimi studi dedicati all’antica città di Ferento, poco distante da Viterbo.

“Apprendiamo, grazie a un articolo di Paolo Giannini apparso sulla testata on line Tusciaup - si legge in un comunicato della Biblioteca consorziale - che la professoressa aveva intenzione di lasciare proprio alla biblioteca di Viterbo una serie di importanti materiali raccolti in tutta una vita di studio e ricerca. Un fondo composto da pubblicazioni scientifiche, cartine, topografie, ma anche fotografie e diari di scavo, nonché appunti di ricerche tutti concernenti il nostro territorio. Si tratta, come evidente, di un materiale di inestimabile valore storico e culturale che la Biblioteca consorziale accoglierà senza riserve, mettendolo a disposizione di tutti gli studiosi, e dedicando attenzione alla sua tutela e valorizzazione, come d’altra parte già fatto per il fondo di etruscologia appartenuto ad Angelo Di Mario”.



